Vivendi accordera 500 € de prime de cession aux salariés d'Editis 

L’hypothèse d’une prime de cession, versée par le futur actionnaire, les salariés d’Editis avaient déjà fait une croix : elle fut définitivement balayée début avril. Rencontrant les représentants du personnel, Denis Olivennes, l’homme fort du repreneur Daniel Kretinsky, l’avait exclue. Le rachat d’Editis ne représentait pas « une bonne affaire dont nous pourrions partager le fruit », assurait le président de CMI France.

Ne restait alors qu’à se tourner vers Vivendi. C’est à marche forcée que l’actuel actionnaire avait obtenu les avis des Comités socio-économiques, concernant la cession à CMI. L’entité n’avait « pas besoin qu’ils soient positifs ou négatifs : ils ont besoin d’un avis rendu, pour alimenter le dossier à Bruxelles », précisait-on à ActuaLitté.

Les éléments enfin obtenus, Vivendi annonce le versement d’une prime de cession, sous l’estampille PPV, ou prime de partage de la valeur (anciennement Prime Macron, ou Prime Pouvoir d’Achat). Le montant en a laissé plus d’un sans voix : « Ils nous lâchent 500 € net, juste après la remise des avis. Et la direction nous tord le bras une fois de plus : nous devons la valider avant que Bruxelles ne rende sa décision sur l’OPA », commente un salarié.

Pourquoi ce nouvel empressement ? « Dès que Bruxelles aura communiqué, Vivendi se retrouvera contraint de couper tous liens avec nous », poursuit-il. Cela, à condition que la CE valide la reprise de Lagardère — un point qui semble déjà réglé. Dans ce scénario, un gestionnaire sera nommé, pour garantir la séparation des activités, tandis qu’un mandataire contrôlera et garantira la gestion d’Editis comme structure distincte.

« Si l’on n’accepte pas la prime avant le 14, il n’y aura plus personne pour la verser », conclut une source syndicale. « La prime de cession, qui se devait alléchante, s’avère dérisoire, sans négociation possible, nous a-t-on certifié. » Pourtant, les informations qu’a récoltées ActuaLitté démontre que le sujet avait été évoqué depuis au moins un an : le temps ne manquait pas alors, pour que Vivendi ouvre des discussions.

« S’ils avaient présenté ce montant avant le rendu des avis des CSE, ils encourraient une grève, voire un refus catégorique que les Comités se prononcent », note, amer, une salariée. « Ils ont gagné du temps, ont repoussé la discussion, pour finalement nous mettre devant le fait accompli. On s’est fait manipuler », résume une source syndicale. Bien entendu, la perspective d'une grève en pleine cession faisait tâche.

Après tout, la Lune de miel est bien loin. Et les histoires d’amour finissent mal, en général…

Crédits photo : Christian Dubovan / Unsplash