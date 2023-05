Qu’est-ce qu’un bibliothécaire vert ?

Un professionnel de l’économie de la fonctionnalité (#mutualisation, #recyclage)

Ex-professionnel de la médiation de contenus culturels, le bibliothécaire devient un professionnel de l’économie de la fonctionnalité dans le domaine culturel. L’économie de la fonctionnalité privilégie l’usage plutôt que la vente d’un produit. Or le bibliothécaire sait prêter, organiser du troc et de l’économie circulaire.

Il prête tout type de documents, mais aussi des objets extra-documentaires : en se cantonnant au domaine culturel (instrument de musique, lecteurs DVD, pico-projecteurs) ou en le débordant (perceuse, tondeuse, etc.). Et il pourrait les prêter à des associations aussi bien.

Il organise la mutualisation d’objets : sur place, pour son public (ordinateurs, pianos, télévisions, jeux vidéo, etc.) et dans ses circuits internes (casques VR, vélos cargos, expositions itinérantes, etc.).

Il accueille dans ces murs des services de trocs et d’échanges : grainothèques, bouturothèques, échanges de périodiques, etc.

Il recycle les documents qui sortent de ses rayons : dons aux associations, braderies, rebuts triés.

Un professionnel de la mise en réseau territorialisé (#local, #biodiversité, #associations)

Ex-professionnel de l’animation culturelle, le bibliothécaire devient un professionnel de la mise en réseau territorialisé. Il organise des rendez-vous culturels ou péri-culturels avec les associations locales qui cherchent à toucher plus de public et autrement. Il noue des partenariats structurels pour consolider ce tissu associatif.

La bibliothèque est au cœur d’un territoire et d’une population : elle est un maillon essentiel de cette vitalité associative, un relais, un renfort. Bref, elle organise une véritable catalyse des initiatives vertes qui se jouent autour d’elle : « café bricol' », jardins partagés, compostage, ateliers zéro déchets, etc.

La part du participatif (dans la lignée du déploiement des BuPa à l’échelle des villes) est une voie à consolider pour construire des façons partagées de dynamiser notre « Survivre ensemble ».

Un professionnel de la mise en récit d’un futur désirable (#renoncement, #jeu, #mentalités)

Ex-professionnel de l’information, le bibliothécaire devient un professionnel de la mise en récit d’un futur désirable. La bibliothèque est l’une des nombreuses caisses de résonance des thèmes, des enjeux, mais aussi des solutions liées à la crise actuelle. Elle sait documenter, valoriser, accompagner et faire expérimenter des problématiques sur des modes bien plus variés que strictement livresques.

Pour les adultes, le bibliothécaire propose des vecteurs inédits pour participer de la transformation des mentalités : via ses fonds et des conférences, mais aussi des films, des ateliers, des jeux, des fresques, des grainothèques, des infographies, des histoires, des pièces de théâtre, des ballades, etc.

Pour les enfants — et leurs familles ! –, il a à cœur d’éveiller les consciences en jouant sur leurs fibres spécifiques : le sensoriel (atelier jardinage), l’émotionnel (présence d’animaux), l’imaginaire (qui propose des fictions pour faire passer de l’information), le ludique (défis en tout genre), l’empouvoirement (passage à l’action pour changer le monde).

Un modèle de la transition joyeuse (#éco-geste, #low-tech, #éco-conception, #slow)

Ex-fonctionnaire cultivé, le bibliothécaire devient un fonctionnaire éclairé et exemplaire. Il fait des éco-gestes au quotidien et n’en souffre pas. Il réfléchit aux moyens les plus sobres pour monter des expositions, créer un site web, transporter ses livres, imprimer ses outils de communication, organiser ses pots, inviter ses conférenciers. Il a intégré le coût Carbone dans l’analyse de chacune de ses activités pour éviter les excès.

Plutôt que de courir à la course au toujours plus et toujours plus grand (suivre toutes les nouveautés, technologiques ou autres, de la société), il redirige sa stratégie et sa politique vers des solutions basse consommation, moins dispendieuses, moins tonitruantes — pour se concentrer sur les moyens d’accompagner sainement et sereinement ses missions : il prend soin de sa tâche, sans chercher à suivre toutes les modes. Et il s’y épanouit !

Par Pascal Krajewski, Directeur Adjoint en charge du Territoire Ouest et de la Transition Écologique. Bibliothèque municipale de Lyon

