Quand “librairie” s'écrit avec deux roues : Bienvenue en Arménie !

La route vers la frontière arméno-géorgienne est plutôt plate, mais que de trafic ! Une nuit entre camionneurs d’un côté et moutons de l’autre, au beau milieu d’un champ très vert marque la fin du voyage en terre géorgienne.

L’Arménie nous ouvre enfin ses paysages de montagnes où les forêts sont humides… et les routes bordées de figuiers, cerisiers, grenadiers que nous imaginons bientôt lourds de fruits.

Le climat change depuis quelque temps : il commence à faire chaud et un orage survient — de fait — chaque nuit que nous passerons sur le territoire !

Dans la région du Tavush nord et du Lorri de l’Est, ce sont beaucoup d’usines désaffectées derrière les virages… traces sombres du régime soviétique. Un jour où nous pique-niquons dans l’une d’elles (il bruine !), deux hommes avancent leur vieille lady jusqu’à nous et amorcent un brin de causette, souriant de toutes leurs dents en or.

L’un d’eux a appris le français il y a longtemps… et l’autre regarde Zoé (qui a les cheveux très courts) d’un drôle d’œil. Il demande, en postillonnant sur les genoux de Jaroslav, si cette personne - coup de menton vers Zoé) a des seins (gestes circulaires autour de la poitrine). Nous nous regardons, haussant les épaules. Un frisson dans le dos, on avale de travers, ces deux hommes s’ennuient au beau milieu des ruines. Ils s’en vont.

Nous rendrons hommage à nos idées plus tard. Nous continuons entre les montagnes, le long de la rivière Debed qui parfois s’enfonce dans ses gorges que nous apercevons de haut, et qui parfois serpente près de la route. En levant la tête, nous pouvons voir quelques monastères perchés sur les falaises. Le matin, la fraîcheur se lève peu à peu des montagnes dans une odeur verte et sauvage alors que nous enfourchons nos vélos. C’est paisible, évident, nous rayonnons.

Les gens sont finalement très accueillants, heureux de nous voir émerger des forêts de bon matin. Les boutiques et magasins sont rares, aussi nous faisons des réserves dans un village.

Des enfants sortent de l’école et nous interpellent (… ?).

Avant Erevan, c’est un col de 2000 mètres à passer. Comme à chaque fois que nous nous préparons à grimper, enthousiastes à l’idée de bientôt admirer une vue panoramique incroyable, le brouillard est dense.

Après une bonne heure et demie de montée avec un vent de face, nous apercevons un café isolé au bord de la route. Il commence à pleuvoir, ça tombe bien ! Un homme nous voit descendre de nos vélos et se précipite vers nous.

« Vous allez vers le col ? Impossible ! Il pleut, et c’est bien trop raide pour pouvoir monter à vélo ! Mettez vos machines à l’arrière de mon camion, venez ! » Tout cela dans un russe-arménien agrémenté de grands gestes significatifs — Jaroslav comprend quelques mots de russe, très utile !

Nous : non ! Non ! On pédale ! Lui : Ah ! Mais vous êtes fous !

Les yeux exorbités, il ouvre les portes arrière de son véhicule. Nous nous regardons, les joues rouges et ruisselantes d’eau de pluie. Bon, OK. Secrètement, chacun de nous est sûrement réjoui… Nous admirerons donc les brouillards et les virages en queue de poisson depuis la fenêtre !

Il nous dépose avant Erevan. Nous entrons dans la ville par l’autoroute à vélo, du haut des gorges de la rivière Hradzan. N’est-ce pas incroyable ? Il y a des gorges dans Erevan ! Une Tyrolienne y est même installée… Nous voilà donc allant vers notre hôtel qui se trouve — encore — en haut de l’une des hautes (et raides) collines (ou montagnes ?) qui encerclent Erevan.

A bientôt, dans quelques coups de pédale !

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

