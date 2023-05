Terres solidaires : que (re)vivent les livres d'auteurs africains

D’autant qu’en créant la collection Terres solidaires, l’Alliance compta parmi les pionniers en la matière. Elle vit le jour en 2007, dans le but de promouvoir la diffusion de la littérature africaine dans l’espace francophone. Et, dans l’aventure, se retrouvaient des maisons basées en Afrique subsaharienne et en Afrique du Nord.

À l’origine, cette initiative visait à rééditer des textes écrits par des auteurs africains déjà publiés en France, afin de les rendre accessibles aux lecteurs africains grâce à des coéditions solidaires. Cependant, elle s’est par la suite ouverte à la réédition de textes provenant initialement du catalogue de structures africaines.

Ainsi, les parutions portent trois valeurs centrales, rappelle Laurence Hugues, directrice de l’Alliance : « La circulation des textes (participant à plus grande écologie du livre par ailleurs), le renforcement des économies du livre locales, ainsi que l’accessibilité de ces livres aux lectrices et lecteurs (prix adapté). »

De fait, un des principes fondamentaux de cette initiative est de proposer un prix de vente public adapté au pouvoir d’achat des lecteurs, qui s’élève en moyenne à 3500 Francs CFA (environ 5 €).

Les éditrices et éditeurs de la collection sélectionnent les textes et collaborent tout au long du processus éditorial. Depuis ses débuts, cette collection bénéficie du soutien de l’Organisation internationale de la Francophonie et est coordonnée par l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Les coéditions solidaires de Terres solidaires arborent le label « Le livre équitable », qu’attribue l’Alliance. Ce dernier consacre des œuvres respectant les spécificités de la collection :

• la mutualisation des coûts associés à la création intellectuelle et matérielle d’un livre, ce qui permet de réaliser des économies d’échelle ;

• l’échange de compétences professionnelles et d’une expérience commune, tout en respectant le contexte culturel et l’identité des éditeurs ;

• la diffusion plus large des ouvrages en ajustant les prix en fonction de chaque zone géographique ou en harmonisant les prix dans une même zone de commercialisation.

Près de quinze ans après la mise en place du projet, l'Alliance revient sur ce qu'il a apporté, avec les témoignages de Djaïli Amadou Amal, Véronique Tadjo ou encore Lilian Thuram. « Ces ouvrages ont été coédités par les membres de l’Alliance, viennent illustrer le caractère essentiel des coéditions solidaires en matière de défense de la bibliodiversité », souligne l'Alliance. Aujourd'hui, Terres solidaires compte une quinzaine de livres.