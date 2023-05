Hervé Di Rosa s'invite à la galerie Huberty & Breyne

Hervé Di Rosa, né à Sète en 1959, nourrit son imaginaire dans la contre-culture. Depuis une quarantaine d’années, il expose ses peintures en France et à l’étranger. En 2014, il s'installa au musée du quai Branly (Paris). En 2016, ce fut au tour de la Maison Rouge (Paris). En 2019, il présenta Hervé Di Rosa, L’œuvre au monde, à La Piscine (Roubaix).

Depuis 2021, il est le Président de l’ADAGP (Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques). Et depuis 2022, occupe à l'École des Beaux-Arts le fauteuil IV de sa section de peinture, précédemment réservé à Jean Cortot (1925-2018).

Hervé Di Rosa est l'un des représentants de la Figuration libre, un mouvement né dans la décénnie 1980. D'après l'artiste Robert Combas, ce dernier se caractérise par « 30 % provocation anti-culture, 30 % Figuration Libre, 30 % art brut, 10 % folie ».

Il est aussi le fondateur de l'Art modeste, qui peut s’« étendre [...] au théâtre (marionnette, burlesque), au cinéma (amateur, underground, pornographique), à la littérature (romans de gare, de science-fiction), à chacun de l’inventer ». Dans cette exposition, il revendique l’influence de la Bande Dessinée sur son travail. Dans ses toiles, il y remixe les codes et l’imagerie.

Oeuvres d'Hervé Di Rosa

"Tes cases en grand"

L'idée de peindre des toiles aux mensurations spatiales de huit mètres de large sur trois mètres de haut est née d'un conseil de Georges Wolinski, qui était rédacteur en chef du journal Charlie Mensuel : « C'est de la peinture, tu devrais faire tes cases en grand. »

« Cette série n'est pas seulement un hommage aux classiques franco-belges et américains. C'est un vrai voyage introspectif. L’enfance est à la base de mon travail. Mon imaginaire graphique et formel s’est construit à travers les images et les bandes dessinées que je trouvais fascinantes quand j'étais gamin. J’ai essayé pour cette exposition d’établir des rapports entre les cultures graphiques populaires et l’histoire de l’art en général. » - Hervé Di Rosa

Comme il l’explique, « j’ai tenté de relier ce qui m’a inconsciemment influencé. Je me suis aperçu, par exemple, que l’aspect que je donne au bois dans mes peintures est similaire au dos des couvertures des albums de Lucky Luke de Morris. La façon dont je dessine les animaux me vient de Macherot. Will m’a marqué avec certains [albums de BD] Tif et Tondu. »

Il ajoute : « Un de mes personnages se prénomme La PorteVerte, en écho à La Matière verte de Will et à The Green Door, un groupe de rock psychédélique américain des années 1960... À Jijé, j’ai parfois emprunté la dynamique des [protagonistes]. On pourrait aussi rapprocher les accidents de voitures de Tillieux de ceux qui se produisent dans mes œuvres. Tous ces auteurs ont eu une réelle influence sur mon travail de création. »

Crédits photo : Hervé Di Rosa / Galerie Huberty & Breyne