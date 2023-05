"Écrire n’est pas un crime", un auteur chinois dissident en danger

Lü Gengsong est condamné une première fois en 2008 à 4 ans de prison pour « incitation à la subversion du pouvoir d’État » et « possession illégale de secrets d’État ». Il est arrêté une nouvelle fois sur les mêmes motifs en août 2014. Il sera condamné à 11 ans de prison à compter de juin 2016, alors qu'il avait plaidé non coupable.

Un signal alarmant

Le PEN América s’est joint à la branche indépendante chinoise, l’ICPC ainsi qu’au PEN international pour demander une enquête à Wang Zheng, directeur du système pénitentiaire de la province du Zhejiang. Il s'agit d'examiner les conditions de détentions et les traitements cruels et inhumains qu'endure Lü Gengsong, désormais âgé de 67 ans.

Dans cette lettre ouverte, ils exposent des faits marquants : « Il a été rapporté qu’il a été abusé à de multiples reprises par les officiers de prison de différentes manières, ses droits ont été sérieusement bafoués, et sa santé physique et mentale est alarmante. »

De l'acharnement pénitentiaire

Le texte s’appuie en particulier sur la dernière visite en date de Wang Xue, sa femme, le 18 mars dernier. Lü lui avait alors expliqué que Zhang Fan, un officier de police de la prison de Huzhou, aurait jeté sa bouillotte et sa couverture sans l’avoir consulté. L’officier a rétorqué que la prison devrait être propre et bien rangée.

C’est également au cours de cette visite que la femme de Lü a pu lire sur l’envers du masque que porte son époux : « Aidez-moi. » Après une coupure de micro volontaire entre les deux parties, lors de son explication, Lü a fait référence aux difficultés qu’il rencontrait avec l’officier mis en cause.

Un isolement forcé

Lü reçoit chaque numéro de la version anglaise du China Daily, auquel il est abonné, avec un mois de retard. Soumis à un isolement forcé et ne reçoit qu'une partie minime des cartes et des lettres qui lui sont adressées. Il doit également déposer un rapport et rédiger une reconnaissance de dette pour être autorisé à utiliser un stylo à bille, tandis que les autres détenus n'ont pas de telles formalités à remplir.

De même, il n'est autorisé à dépenser que 200 RMB (environ 26 €) par mois, contre 500 RMB (environ 66 €) pour les autres détenus, car il a plaidé non coupable. Depuis le 28 mars dernier, il n'a plus le droit de recevoir de visite de sa famille en raison de cette même raison.

Une mobilisation mondiale

PEN America exhorte les autorités chinoises à enquêter immédiatement sur le traitement de Lü en prison, qui constitue une violation de la législation nationale chinoise et des obligations internationales du pays en matière de droits humains.

Ils demandent également l'annulation de sa peine de prison et sa libération immédiate. Angeli Datt, responsable de la recherche et du plaidoyer de PEN America en Chine, a déclaré « qu'écrire n'est pas un crime et M. Lü ne devrait pas être en prison du tout ».

Crédits photo : illustration - Jameson Wu (CC BY-NC 2.0)