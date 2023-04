Barcelone met à l'honneur Sade, le Divin Marquis

Alyce Mahon, professeure d’Histoire de l’art moderne et contemporain, et Antonio Monegal, professeur de Théorie de la littérature et de Littérature comparée, en ont assuré le commissariat.

Personnage controversé, Sade (1740-1814) a été perçu par d’aucuns comme un révolutionnaire et un libérateur, par d’autres comme un pernicieux et un corrupteur. On peut interpréter ses écrits comme une philosophie de la liberté, émancipatrice et subversive, ou comme une philosophie du mal, qui dévoile la dimension excessive et violente de l’expérience humaine.

L’exposition présente différentes façons de lire l’héritage de Sade : de l’impact que ses écrits polémiques ont eu sur les artistes et les intellectuels à sa transformation en une icône culturelle indéniablement présente dans la culture de masse. C’est une invitation à examiner les stéréotypes, dont ceux associés au mot sadisme. Mais aussi pour se pencher sur la façon dont Sade peut, d’un côté, susciter le scandale et, d’autre part, être acclamé comme la personnification de la révolution.

« Sade. La liberté ou le mal » passe en revue la manière dont plusieurs figures majeures des avant-gardes — Guillaume Apollinaire, Georges Bataille, Salvador Dalí, Toyen et Man Ray, entre autres — ont célébré cet auteur. Puis, c’est au tour de la vision critique de Pier Paolo Pasolini et des réflexions d’artistes contemporains. Ils parlent de liberté d’expression, de transmutation des rôles de genre, de désir, de violence, d’institutionnalisation de la terreur et du rôle de l’imagination pornographique dans la société de consommation.

L’exposition présente des documents sur les performances historiques de Jean Benoît et Jean-Jacques Lebel, des projets photographiques de Marcelo Brodsky, Robert Mapplethorpe, Pierre Molinier et Susan Meiselas, outre des exemples tirés de la littérature, du cinéma et de la BD, sans compter des vidéos d’interviews de philosophes et de chercheurs.

Des installations d’artistes tels que Laia Abril, Paul Chan, Shu Lea Cheang, Teresa Margolles, Joan Morey et Kara Walker y côtoient de nouvelles productions de Joan Fontcuberta et de Domestic Data Streamers, et des exemples d’œuvres d’Angélica Liddell, Albert Serra et Candela Capitán. Et de proposer aussi la mise en scène, filmée, d’un extrait du Retour de Sade, de Bernard Noël, dirigé par Guillem Sánchez Garcia et interprété par Clàudia Abellán et Joel Cojal.

L’exposition se prolonge par une série de débats et d’activités qui approfondissent l’œuvre du marquis et la situent dans le contexte actuel. Lucía Lijtmaer dirigent un cycle de conversations sur la liberté d’expression et sur le consentement, ainsi que des lectures politiques et philosophiques de l’œuvre de Sade.