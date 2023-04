La BnF expose Le Chansonnier V, un exceptionnel manuscrit du XIIIe siècle

Cette exposition s’inscrit dans le programme « Dans les collections de la BnF » qui fait découvrir les collections de la Bibliothèque sur l’ensemble du territoire français. Mais aussi, dans le cadre d’une vaste coopération culturelle avec les Hauts-de-France, accompagnant la création à Amiens du futur pôle de conservation de la BnF.

La BnF conserve un grand nombre de chansonniers médiévaux, précieux témoins de la culture et des pratiques musicales, littéraires et sociales durant le Moyen Âge.

La constitution de ces recueils de chansons et pièces lyriques prend sa source au XIIe siècle dans l’activité des troubadours en Provence et dans le Sud-Ouest de la France, bientôt relayée par celle des trouvères dans le Nord et dans l’Est du pays. Ces poètes lyriques ont composé aux XIIe et XIIIe siècles des milliers de chansons qui célèbrent toutes les nuances de l’amour courtois tout en livrant de précieux renseignements sur la société médiévale.

Conservée parmi les quelque 370.000 volumes du département des Manuscrits, l’une des pièces majeures de cette collection de recueils est le Chansonnier V ou Chansonnier La Vallière, qui a appartenu à deux grands bibliophiles de l’époque moderne, Claude d’Urfé au XVIe siècle, puis le duc de La Vallière au XVIIIe siècle.

Chansonnier V ou Chansonnier La Vallière (Français 24406) © BnF, département des Manuscrits

Datée de la fin du XIIIe siècle, la première partie de ce recueil renferme environ 300 chansons. Elles ont par la suite, été réunies avec d’autres œuvres copiées au siècle suivant, dont le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival.

Le manuscrit comporte plusieurs chansons attribuées à des trouvères arrageois, parmi lesquels Adam de la Halle dit « le Bossu d’Arras » et Pierre Moniot d’Arras. On y trouve aussi des chansons d’un trouvère picard, Philippe de Rémi, et de bien d’autres compositeurs célèbres.

Accompagnées de leur musique, les chansons sont élégamment mises en page sur deux colonnes et introduites en tête du volume par une miniature représentant un trouvère jouant de la viole devant deux dames. Suit une initiale ornée « A » introduisant les paroles en ancien français de la première chanson du grand trouvère Thibaut le Chansonnier (1201-1253), comte de Champagne et roi de Navarre dont les armes sont peintes au-dessus de l’initiale.

Ce témoin de la vitalité des réseaux poétiques à Arras — la ville fut l’un des berceaux de la littérature vernaculaire française — a été sélectionné pour être exposé au Pôle culturel Saint-Vaast, en regard avec un autre chansonnier arrageois, dans le cadre de l’opération « Dans les collections de la BnF ». Ce manuscrit exceptionnel est par ailleurs accessible gratuitement dans Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Crédits photo : Chandler Cruttenden (CC BY-SA 2.0)