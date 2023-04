"Il faut sauver les apparences, car il n’y a rien derrière"

Dans son costume trois-pièces, mais pantalon de ville, chaussures en crocos, ballon de vin rouge à portée de main, l’adepte du dandy Albert Cossery allie numéro populaire et exigence intellectuelle. En face : un public nombreux, intéressé, fasciné, troublé ou ahuri.

Philosophie pour tous

« Je propose une forme et un fond très hybrides, un non-spectacle, avec une seconde partie où les gens contribuent par leurs réflexions », décrit l’artiste-auteur-dramaturge. S’il joue le Capitaine Love, affleure parfois Alain Guyard lui-même, ajoutant à ce brouillage des frontières : « La disposition fait qu’on ne sait pas si on est ou pas sur scène, pas de 4e mur », développe-t-il.

Un questionnement sur la notion de spectacle, et un travail sur les concepts philosophiques qui fait voler en éclat la discipline de la manière dont elle se pratique aujourd’hui : « Académique, institutionnalisée, qui obéit à des codes extrêmement précis, par quoi elle est tout sauf universalisable », défend Alain Guyard. En clair : un outil de domination sociale.

Apéro-philo d'Alain Guyard. Livre à Metz. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0).

« J’ai été engagée sur le festival pour réfléchir sur la question du délire, pardon du vertige ! » Des termes frères qui se retrouvent dans les deux représentations en plein air du festival Livre à Metz : « Vertige du pouvoir » et « Vertige des apparences ». « Le pouvoir est un lieu vide, absolument vide ! », affirme l’auteur de 22 leçons de philosophie par et pour les mauvaises filles, les goudous, les travelos, les couires, les petits pédés et les grandes folles.

Entre légèreté et rigueur

Et de continuer : « Là où il y a du pouvoir, il n’y a rien du tout. » Un discours auquel les gens ne sont pas forcément habitués, et plus encore, celui qui consiste à dire que sous le masque du rôle social que nous faisons que jouer, il n’y a personne... Il propose d’en finir avec la sincérité et toutes les fixations identitaires, ces assignations.

Apéro-philo d'Alain Guyard. Livre à Metz. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0).

Malgré la forme légère, l’artiste l’atteste : « La réflexion est toujours nourrie de références maîtrisées, mais rien n’apparaît en l’état. » Une aisance construite sur 20 ans à présenter ce type de « non-spectacle ».

Philosophie sans jargon ne peut que plaire, pour preuve le succès des représentations et à quel point le public s'implique. Une prouesse renouvelée chaque année, nous confirme la présidente du Livre à Metz, Aline Brunwasser.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

