Louis Aragon : immense poète, romancier.. et journaliste ?

Le travail journalistique d’Aragon a constitué une part essentielle de son activité, participant à élaborer sa vision du monde non sans radicalité. De juillet 1932 à mars 1933, il réalise un séjour en Union soviétique, dans un contexte où il rompt avec ses amis surréalistes et son éditeur Gallimard. Il y devient correspondant pour une revue de littérature internationale, à Moscou. Il est adhérent du Parti communiste français depuis 1927.

Vive le Guépéou

De cette expérience, il en tire le recueil Hourra l’Oural, rencontre de ses choses vues et d’enthousiasme naïf face aux réalisations de l’Empire stalinien. Un poème s’appelle, Vive le Guépéou... Il y raconte en réalité ces moments de tourisme encadré, comme on peut les connaître aujourd’hui en Corée du Nord. Il devait puiser dans ce voyage la matière à un long reportage pour l’organe du parti en France, l’Humanité, qui ne verra jamais le jour.

Le journalisme qu’il embrasse dès son retour en France lui donne un format et un rattachement au réel. Il commence dans l’Humanité à la rubrique des chiens écrasés, mais Aragon restant Aragon, certains titres de ces articles de faits divers sont : « Boucher, il découpe sa femme en morceau », ou « Il avait tué son beau-père et sa fille, une mort bien chrétienne »... Il réalise notamment son apprentissage sur l’affaire Violette Nozière qui défraya la chronique.

Dans son roman, Les cloches de Bâle, il raconte, au sujet de sa première véritable expérience journalistique :

Je dois tout à ce stage aux travaux forcés, à la pauvreté d’alors, à l’absence de toute complaisance des gens, à leur cruauté même. Merci.

Pour son œuvre romanesque, le journalisme l’aidera à se cadrer : « Le passage de Lautréamont à Balzac », résume Olivier Barbarant devant le public de l’Espace Bernard-Marie Koltès de Metz. À partir de 1936, Maurice Thorez lui confie la direction d’un nouveau quotidien, Ce soir, où il stigmatise les accords de Munich, prend la défense des républicains espagnols, ou glorifie les soviets et chante les mérites de Staline. En août 1939, la presse communiste est interdite suite au pacte germano-soviétique.

Les Lettres françaises

Passé dans la résistance après l’attaque surprise par l’Allemagne nazie de l’Union soviétique, il crée Les Lettres françaises en 1941 en zone libre, avec comme ambition au départ de réunir les intellectuels face à Pétain et l’occupant.

Le quotidien Ce soir renaît à la libération, jusqu’en 1953. Suite à l’arrêt du journal, il rachète au Parti communiste Les Lettres françaises, reprenant une autonomie, tout en continuant à soutenir le parti, ses écrivains et ses figures politiques. Il évolue progressivement vers une critique (légère) de l’Union soviétique, comme de son invasion de Prague par les chars soviétiques en 1968.

La revue cesse sa parution en 1972, en déroute financière. Par la même occasion, Louis Aragon abandonne ses activités journalistiques pour se consacrer à ses ouvrages.

À l’occasion du 40e anniversaire de la disparition de l’auteur de La Semaine sainte, son éditeur historique, Gallimard, a republié en novembre trois recueils du poète, Les chambres, Persécuté persécuteur et Les adieux et autres poèmes. Le premier a été imprimé en 1969, et invoque les thèmes de prédilection de l’écrivain : Elsa, la mémoire ou la désillusion.

Le deuxième a été édité en 1931 et constitue un « hymne politique où frémit toute la croyance du poète dans le communisme ». Enfin, Les adieux et autres poèmes, dernier recueil paru du vivant du poète, est composé de textes écrits entre 1958 et 1981, date de parution.

