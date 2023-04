Laurent Gounelle quitte Calmann-Levy pour Plon

« Nous sommes ravis qu’une plume aussi singulière que celle de Laurent Gounelle ait choisi de rejoindre Editis. Grâce à sa fine connaissance de l’humain, il a donné vie à des romans initiatiques qui ont bouleversé le public. Avec son talent, il renforcera, chez Editis, le rang des auteurs dont les textes lumineux guident les lecteurs vers le bien le plus précieux : le bonheur » déclare Michèle Benbunan, Directrice générale du Groupe Editis.

« La maison Plon a l’honneur et le plaisir de devenir l’éditeur de Laurent Gounelle, accompagné de son directeur d’ouvrage Mathieu Johann. Ses textes éclairés ont aidé des milliers de personnes, en leur fournissant d’importantes clefs de compréhension du monde et d’eux-mêmes. Nous aurons à cœur de travailler sur ses futurs textes pour leur offrir un service éditorial d’excellence » déclare Lise Boëll, Directrice générale des éditions Plon.

CHRONIQUE: un monde meilleur, ou à défaut, moins pire

Les anciens titres demeureront chez son précédent éditeur, ainsi que les versions en petit format, au Livre de Poche. La suite se déroulera en revanche chez Pocket pour les nouvelles éditions.

Economiste de formation, Laurent Gonelle se jette ensuite corps et âme dans les sciences humaines et notamment la psychologie et la philosophie, à travers des lectures puis des formations de plus en plus pointues aux Etats-Unis, en Europe et en Asie.

Il fait des voyages initiatiques et rencontre des sages. Désireux de faire de sa passion son métier, il devient consultant en relations humaines, métier qu'il exercera pendant 15 ans. Laurent Gonelle prend la plume pour partager des idées qui lui tiennent à cœur sur la vie et la recherche du bonheur et publie son premier roman en 2008, L'homme qui voulait être heureux.

Il devient un best-seller mondial, traduit en 25 langues, N°1 des ventes en France. S'ensuivent la parution des best-sellers Les dieux voyagent toujours incognito, Le philosophe qui n'était pas sage, Le jour où j'ai appris à vivre, Et tu trouveras le trésor qui dort en toi, Je te promets la liberté, Intuitio et Le Réveil.

Crédits photo © Anne-Emmanuelle Thion