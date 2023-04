Quel devenir pour l'héritage de María Kodama et Jorge Luis Borges ?

L'écrivain Jorge Luis Borges avait pour unique héritière son épouse, María Kodama, autrice et traductrice. Une semaine après le décès de cette dernière, Fernando Soto, représentant légal depuis 2001, annonce qu'aucun testament n'est connu. Le mardi 4 avril, il initie alors un processus de succession vacante afin de désigner un administrateur temporaire. Le jour suivant, plusieurs descendants de María Kodama se sont manifestés...

Des prétendants à la succession

« Ce mardi, cinq neveux se sont fait connaître, enfants de Jorge Kodama, attestant de ce lien », et « qui sont en Argentine », a déclaré l'avocat à l'AFP. « Je suis très heureux et cela me rassure que les neveux de María Kodama se soient présentés comme héritiers dans le dossier de succession. Une nouvelle étape dans la protection de l’œuvre de Borges s’ouvre », a-t-il écrit sur son compte Twitter le 4 avril dernier.

D'après El Espagnol, il s'agit de Mariana, María Belén, Matías, Martín et María Victoria Kodama – elle interviendra en qualité d'avocate pour pour chacun d'eux, ajoute El País. Ils sont les enfants de Jorge Kodama, un frère de la veuve de Borges décédé en 2017.

Un héritage culturel, historique et patrimonial

Préserver l’héritage, coûte que coûte ? Dès lors que le juge aura accepté les justificatifs de parenté, les demandes des neveux seront enclenchées. En effet, ils ont requis, dès le 5 avril, une évaluation totale du patrimoine qui leur reviendrait.

Ils ont en effet réclamé un inventaire complet, des manuscrits, des dessins originaux et de la bibliothèque personnelle du couple, des distinctions reçues par l'écrivain, ou encore des biens immobiliers.

De plus, ils exigent une visibilité sur les avoirs des multiples comptes de María Kodama. Et à cela s'ajoutent les droits de propriété intellectuelle sur « toutes les œuvres appartenant à Mme María Kodama et à M. Jorge Luis Borges » d'après Clarin.

Une procédure qui n'a rien d'habituel, certifie cependant l'avocat. Plaidons pour l'excès de zèle des aspirants héritiers, soucieux de protéger leurs actifs...

La prise des droits d'auteurs

Unique légataire, María Kodama bénéficiait des revenus liés aux œuvres de Jorge Luis Borges : n'étant pas entrées dans le domaine public, elles représentent une véritable ressource financière.

D'autant que Jorge Luis Borges, décédé en 1986, demeure une référence littéraire mondiale. On peut citer quelques-uns de ces travaux, telles que Discussion (1966, trad. Claire Pailler), Histoire universelle de l'infamie (1985, Roger Caillois et Laure Guille-Bataillon), Fictions (1992, trad. Roger Caillois, Nestor Ibarra et Paul Verdevoye), L’Aleph (1977, trad. Roger Caillois et René L. F. Durand), et L’Auteur et autres textes (1982, trad. Roger Caillois).

D'ailleurs, le groupe Penguin Random House Group qui détient les droits, poursuivra ses projets de publications, dont une réédition du recueil de poèmes Ferveur de Buenos Aires (1923), à l'occasion du centenaire de sa naissance.

Une transmission pas si simple...

Comment expliquer l'absence de testament ? La revue espagnole Clarin a sollicité la notaire Dolores Dams, du cabinet Soares Gache, pour tenter d'y répondre : « Il est possible que la défunte ait cédé tous ses biens de son vivant, auquel cas on saura dans la succession s'il y en a encore à son nom. »

En face, les critiques fusent contre Fernando Soto, pour sa gestion du dossier. L'avocat s'enrichirait grâce à la vacance de la succession, estiment La Natión et La Voz. Il faudrait alors attendre encore quelques mois pour découvrir les véritables héritiers de la fortune de Jorge Luis Borges et de María Kodama...

Crédits photo : Jorge Luis Borges © Fundación internacional Jorge Luis Borges