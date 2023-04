André Comte-Sponville et l’euthanasie : le littéraire au service du politique

En librairie le 1er mars 2023, le dernier livre d’André Comte-Sponville, La clé des champs et autres impromptus, bénéficie déjà d’un plan médiatique en béton armé : La Grande Librairie, C-à-vous, le « Book Club » de France Culture, Quotidien, toutes les grandes émissions littéraires y passent. Mais pourquoi un tel plan de démarrage ?

Tout simplement car la date de sortie du livre d’André Comte-Sponville n’est pas anodine. Entre décembre 2022 et mars 2023 se tient la Convention Citoyenne sur la fin de vie, l’occasion d’une réflexion sur les conditions actuelles des soins donnés aux personnes mourantes et sur les enjeux de l’arrêt du parcours thérapeutique. De son côté, le livre d’André Comte-Sponville qui sort le 1er mars s’ouvre sur le texte La clé des champs, qui nous propose d’emblée une argumentation en faveur du droit au suicide assisté.

Le suicide assisté est l’un des débats les plus délicats et polémiques du moment. Et pour répondre à ce dernier, André Comte-Sponville fait le choix de ne pas se contenter de philosopher vaguement sur le sujet. Au contraire, il est militant sur la question et défend ouvertement son avis favorable : matérialiste et humaniste, il estime que la légalisation de l’euthanasie serait un progrès dans l’extension des droits de l’Homme.

Le philosophe est ainsi engagé dans les réflexions liées à la fin de vie depuis de longues années, notamment au sein du Comité consultatif national d’éthique où il a siégé entre 2008 et 2016. Il y défendait une voix minoritaire qui est favorable à la légalisation de l’euthanasie.

Qu’André Comte-Sponville prenne ainsi position dans son livre et contribue publiquement au débat est une bonne chose. En effet, il est important que de tels sujets soient abordés dans les bonnes conditions pour éviter les débats stériles. Ici, le fait de mettre en lumière la voix d’un philosophe renommé et engagé semble être la meilleure solution pour faire bouger les choses. Sa voix, bien plus que la nôtre, peut avoir un réel impact.

André Comte-Sponville est en effet l’un des philosophes français les plus et traduits et fait donc écho à la grande majorité des lecteurs, amateurs ou non de philosophie.

En abordant un sujet aussi important que le suicide assisté dans un texte professionnel et construit, qui s’appuie sur les théories des plus grands philosophes tels que Montaigne, Kant ou Hume, sa voix force notre respect et notre écoute... mais également celle de nos politiciens. Il pourra ainsi d’autant mieux faire évoluer le débat et influencer la décision finale.

Ce que montre l’engagement d’un texte philosophique sur la scène de débat politique est que les philosophes ne sont pas, ou du moins ne sont plus, ces êtres détachés du monde. Ils ne réfléchissent pas à des problématiques lointaines qui ne nous concernent pas et qui n’influencent en rien notre quotidien. André Comte-Sponville prouve avec son dernier livre que le philosophe est aussi un homme d’action. Par la force de sa réflexion et de son écriture, il peut influencer les débats les plus brûlants de notre actualité.

Et c’est bien ce que montre son éditeur — les Presses Universitaires de France — . Son plan de promotion, articulé entre émissions littéraires et actualité, pourra peut-être permettre de faire entrer les convictions d’André Comte-Sponville sur les bancs de l’Assemblée nationale.

