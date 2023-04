Au Québec, l'action syndicale pour les auteurs en difficulté

Le 31 mars, un communiqué de l'organisation fait état de la démission collective de son conseil d'administration. Soit 7 membres qui ont quitté leurs sièges, considérant qu'ils font face à « un désaveu » de la vision stratégique qu'ils avaient imaginé pour l'organisation...

Un statut, une organisation

Adoptée en 2022, la « loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, du cinéma, du disque, de la littérature, des métiers d’art et de la scène » accordait quelques articles aux associations d'artistes. Elle définissait ces dernières comme « un syndicat professionnel ou une association dont l’objet est similaire à celui d’un syndicat professionnel », et leur confiait des droits et des pouvoirs (chapitre III de la loi).

Parmi ces missions, « défendre et promouvoir les intérêts économiques, sociaux, moraux et professionnels des artistes », « élaborer des contrats-types » ou encore « négocier une entente collective ». Et, au sein des droits, celui de « fixer le montant qui peut être exigé d’un membre ou d’un non-membre de l’association » d'artistes...

Naissance d'un leader syndical

En juin 2022, au moment de l'adoption de la loi, l'UNEQ se réjouissait : « Cette avancée considérable permettra [...] de négocier des ententes collectives fixant les conditions de travail minimales des artistes de la littérature, et offrira aussi la possibilité de recours véritables en cas de litige ou d’abus de pouvoir. »

L'Union, unique association professionnelle pour les auteurs de l'écrit, voit assez naturellement son rôle reconnu par la loi québécoise, et souhaite s'investir pour la réalisation des missions qui lui reviennent.

Un plan stratégique 2023-2027 est alors dessiné par le conseil d'administration et l'équipe permanente de l'UNEQ, qui entend bien devenir un « leader syndical » pour les auteurs de l'écrit. Au sein de ce plan, une mesure propose de « Stabiliser la santé financière et les ressources humaines de l’UNEQ dans un modèle d’affaires adapté à son rôle syndical ». En somme, se donner les moyens de son ambition.

Le nerf de la guerre

Rapidement, l'UNEQ définit de nouveaux moyens de financement. L'un est ponctuel, et consiste en une vente de la Maison des écrivains. Ce bâtiment, inauguré en 1992, abritait depuis cette date l'organisation, qui doit désormais rejoindre les locaux de l’Union des artistes, à Montréal.

Cette proposition de l'UNEQ avait déjà suscité de vives critiques, notamment celles de Pierre Lavoie, directeur général de l’UNEQ de 1993 à 2010, qui comprenait mal comment la cession d'une propriété assurerait « sa stabilité financière, alors qu’elle aura à se reloger ». Néanmoins, la vente de cette Maison a été votée le 29 mars 2023, de manière serrée (48,59 % pour, 44,99 % contre), tout comme un moratoire de 18 mois, pour privilégier des projets de rachat s'inscrivant dans la promotion de la littérature québécoise et des auteurs.

L'autre moyen de financement, récurrent, passe bien sûr par les cotisations. Sur ce point, l'UNEQ s'est appuyé sur la loi pour instituer un barème des sommes versées par les membres, mais aussi par les non-membres : 2,5 % pour les premiers, 5 % pour les seconds, prélevés « sur les redditions de compte de tous les contrats en cours d’exécution ». L'organisation assurait s'être inspirée du modèle de la SARTEC, le syndicat des auteurs de radio, de télévision et de cinéma.

Un certain nombre d'auteurs, notamment des non-membres de l'UNEQ, s'étaient insurgés en apprenant la proposition du syndicat et les potentiels prélèvements sur leurs revenus. « Je ne suis pas membre de l'UNEQ et je ne comprends pas pourquoi les écrivains-es, qui sont déjà au bas de la chaîne alimentaire du livre quand on y pense, devraient payer cette cotisation forcée. En échange de quoi ? D'une protection ? D'un minimum garanti ? », s'interrogeait ainsi l'autrice Geneviève Pettersen, non-membre de l'UNEQ.

Vers un nouveau plan ?

Perçu comme « une syndicalisation forcée » par les détracteurs, le prélèvement des cotisations a été refusé par un vote des membres de l'UNEQ, à 248 voix contre (55,98 %), 178 voix pour (40,18 %) et 17 abstentions (3,84 %).

Le Conseil d'administration y a vu un « désaveu de [sa] vision stratégique », choisissant la démission collective comme réponse. Il considère toutefois « toujours que l’implantation de cotisations syndicales serait le meilleur moyen de financer la mise en place des négociations collectives qu’a permise l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le statut de l’artiste ». La démission sera effective le 31 mai prochain, indique La Presse.

Composé de 7 membres dont un, au minimum, issu des régions à l'extérieur de Montréal, le Conseil d'administration de l'UNEQ voit ceux-ci élus par un vote lors d'une assemblée annuelle. L'appel aux candidatures doit être lancé au moins 60 jours avant ce vote. En attendant cette élection, le CA démissionnaire et le directeur général Laurent Dubois, dont la fin du contrat a été actée par le Conseil il y a quelques jours, assureront leurs tâches pendant cette phase de transition.

Le futur Conseil d'administration de l'UNEQ devra, d'après la présidente sortante Suzanne Aubry, élaborer un nouveau plan stratégique « et trouver d’autres façons de financer ces négociations, parce qu’elles doivent se poursuivre. Peut-être qu’ils vont proposer de moduler les pourcentages, mais ils devront trouver des solutions. »

