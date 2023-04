Sexisme : Bénédicte Martin pointe un Beigbeder “en roue libre

« Mon éditeur qui en 2003 me jetait, hilare, des billets de 10, 20, 50, 100 € sur la table d’un café à Saint-Germain pour que j’accepte de l’embrasser », décrit l’auteure de Warm Up, et d’ajouter #metoo, #beigbeder et #ppda...

Le mauvais goût

Cet éditeur, c’est bien Frédéric Beigbeder, qui officia alors chez Flammarion entre 2003 et 2006. Il a promu des auteurs comme Lola Lafon, Simon Liberati, Guillaume Dustan et... Bénédicte Martin. « Pourquoi je n’ai pas une médaille de combattant antisexiste ? Au lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme Annie Ernaux », développait l'invité Beig sur Inter, non sans humour.

Contactée par ActuaLitté, Bénédicte Martin détaille la fin de cet épisode de dispersion de billets : « Quand j’ai quitté la table (du café) pour aller aux toilettes, après avoir signifié mon mécontentement, à mon retour, il était parti. Soit il avait pris conscience à quel point sa blague était de mauvais goût, soit c’en était l’apothéose... »

Si l’écrivaine pointe le comportement de Beigbeder, elle est en revanche formelle : « Il n’a jamais outrepassé la légalité », à l’inverse d’un PPDA que Bénédicte Martin et nombre d'autres femmes ont accusé d'agression sexuelle. Elle avait alors raconté cette expérience traumatisante à son éditeur, qui avait « explosé de rire », et rétorqué « que ce n’est pas grave », nous raconte-t-elle.

Dans les colonnes de Libération, l'intéressé assurait ne pas se souvenir de cet épisode, mais s'excusait d'avoir réagi de la sorte, et de confesser : « J’étais con à l’époque. » Il avait déjà fait amende honorable de sa relation avec Gabriel Matzneff, en défendant la qualité littéraire de ses textes. Par la suite, il avoua « se sentir coupable » d’avoir décerné, avec les autres membres du jury, le prix Renaudot Essai à l’écrivain de 86 ans.

Une approche “masculiniste” ?

Bénédicte Martin passerait volontiers outre l'intervention dans l’Instant M du 3 avril, car c’est « tout son livre qui est complètement déplacé, en décalage avec le mouvement actuel », affirme-t-elle. Et d'ajouter : « L’approche est masculiniste, réactionnaire, rien ne va. Un tapis rouge lui est tendu, et il est en roue libre. »

Le texte est mis en cause, et toute la campagne de promotion dont il jouit actuellement : voilà qui révélerait un caractère anachronique : « Il est dépassé par l’époque, se présente dans les médias sans se douter qu’en face, il y a un pouvoir aujourd’hui, que ce soit Twitter, de nouvelles figures médiatiques... »

Elle ajoute : « Il tend le bâton pour se faire battre, cherchant le petit scandale sans se rendre compte que lui et d’autres ne font plus rire. Il ne comprend pas qu’il y a des femmes harcelées sexuellement, violées, qui demandent à présent à être entendues. Lui parle de guerre des sexes, il mélange tout. »

Warm up

À ce titre, elle ne reconnaît pas Beigbeder dans la manière dont il s'est présenté sur France inter : « Il parle d’entrer au panthéon, qu’il était féministe il y a 15 ans. Il est tout sauf féministe, mon expérience et celle d’autres avec lui, en attestent. Il a signé la pétition “Touche pas à ma pute”, mais c’était toutes celles qui l’entouraient qu’il considérait avec mépris au quotidien. »

Bénédicte Martin partage d'ailleurs une anecdote significative à ses yeux : « À l’époque, il avait une stagiaire chez Flammarion, 18 ans, sortie de Science Po. Il lui demandait d’acheter les journaux et magazines pour sa revue de presse, et prenait un malin plaisir à y glisser des titres comme Playboy, l’Union... Ça devait le faire rire... »

Ou, dans un autre ordre d'idées : « C’est lui qui m’a proposé de poser en petite culotte sur la couverture de mon ouvrage, Warm up, ne pouvant ignorer à quel point ça me marquerait à vie dans l’édition. » Ce recueil de courts textes érotiques, pour la plupart autobiographiques, met en scène des femmes fortes qui assument leurs désirs.

“Calomniez, calomniez”

Face à l’argument d’un contexte où ce comportement était toléré, Bénédicte préfère parler d’hommes « bien élevés et mal élevés. [...] Mon père ne se serait jamais comporté comme ça par exemple », défend-elle. Elle brosse ainsi le portrait de Beigbeder : l'ivresse liée à la notoriété, l’argent et une position enviable au cœur de Saint-Germain-des-Prés.

Sollicité, l'ancien éditeur nous a objecté une citation des plus claires, signée du philosophe de la fin XVIe-début XIIe siècles, Francis Bacon : « Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose. » Comprend qui peut.

Un enfant du siècle ?

L’annonce de la parution de son nouvel ouvrage a beaucoup agité la toile ces dernières semaines. Déjà son titre, Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, et plus profondément, sa position de « blanc cisgenre de plus de 50 ans » né dans une famille aisée, se plaignant d'une époque qui le discrimine avec les semblables de sa génération.

Il met notamment en lumière cette « nouvelle mode » de la victimisation, dimension qui devient nécessaire pour tout storytelling médiatique, ou roman. Dans cette optique, il raconte à son tour, entre autres, les fois où il a été victime dans son existence.

Parmi celles qui ont affiché leur soutien à Bénédicte Martin dans les commentaires de son tweet ou sur le réseau social, citons la romancière Tatiana de Rosnay ou l’historienne Élodie Jauneau, membre de Meetoo Média.

Crédits photo : JFpg (CC BY-SA 3.0) / YouTube