Fenêtre sur terre

Dans ce récit intime tissé de poèmes, de fragments de prose poétique et de photos originales prises par l'auteur et son meilleur ami, Franck Bouysse raconte son arrière-pays d'écriture. La Corrèze, sa terre d'origine, y devient territoire d'inspiration, celui qui a façonné son imaginaire et ses romans. On y retrouve toute l'authenticité et l'ambiance claire-obscure de ses textes, ainsi que ses personnages, et ses décors naturels. Grâce à ce texte résolument personnel, on accède à une facette inédite de l'oeuvre de Franck Bouysse. De l'émotion à l'état pur