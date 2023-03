Le 27 mars devient la Journée des auteurs européens

Ce 27 mars 2023 marque l'édition inaugurale de la Journée des auteurs européens, une célébration annuelle qui entend « montrer la manière dont la littérature peut être un outil au service de l'émancipation », indique la Commission européenne.

L'événement est aussi « l'occasion de valoriser l'importance des différents programmes et initiatives de promotion de la lecture dans les pays membres ».

Une nouvelle approche sectorielle

La naissance de la Journée des auteurs européens s'inscrit au sein des actions d'Europe Créative, le programme de l'Union européenne dédié aux secteurs culturels, créatifs et audiovisuels.

Dans un document publié en début d'année 2022, la Commission indiquait qu'une « approche sectorielle » faisait son apparition, notamment dans le domaine du livre, afin de mettre en place un « accompagnement ciblé » des acteurs du secteur.

Parmi les propositions de la CE, une « semaine du livre européen », qui inclurait « une sensibilisation des écoles, pour promouvoir les auteurs européens et encourager la lecture chez les jeunes ».

Lectures à voix haute et tournées d'auteurs

Concrètement, cette Journée des auteurs européens, en 2023, se divise en trois types d'opérations. D'une part, une session de lecture à voix haute dans les établissements scolaires, en particulier les lycées. La Commission européenne conseille d'inviter un auteur, une autrice, ou toute autre personnalité pour participer, ou bien de se contenter d'un échange entre les professeurs et leurs élèves.

Quant au lieu, il pourra s'agir de la salle de classe, mais aussi d'une bibliothèque, d'une librairie, ou d’un endroit notable des environs, pourquoi pas patrimonial.

La Commission invite bien sûr les enseignants à documenter ce moment de lecture à voix haute, pour ensuite le partager sur les réseaux sociaux avec le mot-clé #ReadWithEurope (#LireAveclEurope).

La CE organise elle-même plusieurs tournées d'auteurs, qui passeront par des écoles, des librairies et des bibliothèques : pour cette année, en France, Étienne Gomez, Baptiste Cogitore, Claire Audhuy et Nicolas Cavaillès sont attendus à Dugny, Sainte-Marie-aux-Mines et Strasbourg.

Promouvoir la lecture

Enfin, le dernier volet de la journée s'incarne dans une conférence, organisée cette année à Sofia, en Bulgarie. Mariya Gabriel, commissaire européenne à l'Éducation, à la Culture, au Multilinguisme et à la Jeunesse, a ouvert ce moment d'échanges et de réflexions autour de la promotion de la lecture.

Y interviennent différents représentants des ministères de la Culture européens, mais aussi des membres d'organisations non gouvernementales consacrées à la lecture et à la culture, ou encore des acteurs du secteur du livre (bibliothécaires ou éditeurs). Le ministère de la Culture français y est représenté par Nicolas Georges, directeur du Service Livre et Lecture.

Une communication un peu tardive ?

Les prémisses de la Journée des auteurs européens remontent à 2022 : cette année-là n'aura finalement pas été celle de sa mise en œuvre, en raison de l'agression de l'Ukraine par la Russie.

Une année supplémentaire aura donc été nécessaire pour la concrétisation du projet, qui n'aura pas été précédé par une communication à la hauteur. D'ailleurs, le mot-clé #ReadWithEurope reste surtout utilisé par les organisations du livre et les administrations européennes.

Mon souhait est bien entendu de mobiliser le plus grand nombre d'écoles, d'atteindre le public le plus large possible, notamment dans les zones les plus reculées, loin des grands centres urbains. Mariya Gabriel, Conférence de Presse — Conseil « Éducation, jeunesse, culture et sport », le 7 mars 2023

Pour cette première édition, le nombre d'établissements en France s'établit à 8 pour les sessions de lecture à voix haute, et à 4 pour les tournées d'auteurs... Mais des pays se sont emparés plus largement des sessions de lecture, comme la Pologne, la Roumanie, l'Italie, la Grèce ou encore l'Espagne, très loin devant.

Photographie : © European Union, 2023