L'auteur et illustrateur Ian Falconer nous a quittés

Il suit, pendant deux ans, des études d’art à l’université de New York, puis s’inscrit, comme peintre, à la Parsons School of Design avant de rejoindre l’Otis Art Institute de Los Angeles. En 1987, Ian Falconer rencontre David Hockney, qui deviendra son compagnon, et il l’assiste, à l’Opéra de Los Angeles, pour la conception des costumes de Tristan und Isolde, opéra de Richard Wagner.

Un artiste protéiforme

Suivront de nombreuses autres productions, opéra ou ballet, à New York, à Chicago, à Boston et à Londres, pour lesquelles Ian Falconer réalisera décors et/ou costumes. À Paris, en 2008, il conçoit, au Châtelet, un dispositif scénique astucieux pour l’opérette Véronique d’André Messager, la mise en scène ayant été confiée à l’actrice Fanny Ardant.

En 1996, Françoise Mouly, depuis peu directrice artistique du New Yorker, souhaitant rafraîchir le magazine, avait fait appel à Ian Falconer. « Nous avons passé de longues heures dans les archives, émerveillés par les vieilles couvertures et riant de la façon dont des artistes comme Helen Hokinson, Mary Petty, Charles Addams ou William Cotton ont dépeint les bouffonneries de la bourgeoisie des années trente et quarante », confie Françoise Mouly.

Les lecteurs apprécieront notamment la couverture du 23 novembre 1998 qui montre une digne vieille dame dont la robe s’empourpre devant une statue grecque toute en muscles. Trente couvertures, parfois tendres, souvent acides, entre 1996 et 2012.

Dans les années 1990, Ian Falconer craque devant sa petite nièce à qui il veut offrir un livre. « J’étais juste fasciné par elle et je voulais lui faire un petit cadeau pour Noël. Alors j’ai commencé à travailler. »

Des millions d’exemplaires vendus

Les choses, se souvient Ian Falconer, ne sont pas évidentes. Si le style épuré de son dessin est d’emblée apprécié par son entourage, on lui suggère toutefois de retravailler (ou de faire retravailler) son texte. « Quelques années plus tard, Anne Schwartz, de chez Simon and Schuster, m’appelle. Elle aime mon travail pour le New Yorker et elle me demande si je suis intéressé à faire un livre pour enfants. Je lui ai apporté Olivia. »

L’album paraît en 2001, chez Atheneum Books for Young Reader, et Ian Falconer reçoit la médaille Caldecott qui récompense, aux États-Unis, l’illustrateur du meilleur livre pour enfants de l’année. En France, l’album est accueilli, en 2009, par le Seuil jeunesse. « On a découvert avec un immense plaisir et dans de grands éclats de rire cette cochonnette surdouée, imprévisible, un brin excentrique, débordant d’idées, fatigante comme une vraie enfant », décrit Lucie Cauwe.

Ian Falconer remporte le premier Baobab de l’album attribué par Le Monde et le Salon du livre de jeunesse de Seine-Saint-Denis. La série comporte sept titres principaux dont le dernier, Olivia l’espionne, date de 2017. Traductions en français, tchèque, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, chinois, japonais, danois, suédois, finnois, russe, hébreu, latin, des millions d’exemplaires vendus, deux saisons (quarante épisodes) en films d’animation que diffusera TF1.

En 2022, Ian Falconer publie chez HarperCollins Children’s Books, Two dogs, un album qui, l’auteur s’inspirant de ses neveux, met en scène Perry et Augie, teckels entreprenants et facétieux. Ce devait être le premier titre d’une nouvelle série.

Crédits photo : Alpha (CC BY-SA 2.0)