Le label Sens Dessus Dessous chamboule l'édition jeunesse

À destination des 3-7 ans, juste en dessous du public de la bande dessinée jeunesse, ce label entend « bousculer les principes narratifs, que ce soit du côté de la fiction ou du documentaire », nous indique son directeur éditorial, Christophe Tranchant.

À l'écoute des passions de l'enfance

Du côté fiction, une approche interactive, immersive et innovante : des œuvres qui peuvent se lire dans les deux sens, histoire de voir le « monde à l’envers », en chassé-croisé... Du côté documentaire, avec une vocation revendiquée « d'éditeur-éducateur », seront proposées des séries de 5 à 10 titres autour de grands thèmes : l’Espace ou l’Écologie dans un abord « volontairement positif, soit valoriser les trésors de la planète plutôt que d’être dans un discours anxiogène ». Mais aussi l’Égypte ancienne, les Dinosaures, les Sports...

« Grâce à cet accès en épisodes, l’enfant peut approfondir le ou les sujets qui l’intéressent en particulier, et profiter d’une approche narrative qui accorde une véritable place aux émotions et au dessin », développe Christophe Tranchant. Et d’ajouter : « Pour qu’une information soit comprise et retenue, il faut que le lecteur ou la lectrice soient engagés dans la lecture, ce qui passera par toute la gamme des émotions fortes, la peur, la surprise, le suspense, la tristesse... » Et ce, afin de renouveler en permanence l'intérêt.

L'apprentissage croisé

Une forme qui s’inspire des sciences de l’éducation et cognitives, notamment de l’apprentissage croisé, qui appréhende un même savoir par une variété de prismes, comme le toucher, le visuel, la lecture... Ainsi, le cerveau multiplie les connexions neuronales et s’approprie mieux les données. C’est pourquoi chaque tome d’une série proposera un angle différent du sujet, les rendant complémentaires.

Les mises en images, explique le directeur, sont « dynamiques, pour répondre à l’acuité visuelle des nouvelles générations. Tout au long du livre, des changements de cadrage (gros plans, contre-plongées, effets de mouvement...) stimulent intérêt et émotion. » À la fin de chaque titre documentaire, l’enfant retrouvera une double page qui replace le thème dans son quotidien. Autant de leviers pour mieux ancrer les savoirs sur le long terme.

La maison d’édition l’atteste : « La rigueur documentaire est garantie avec la double relecture de chaque titre par un(e) expert(e) du thème : scientifique, historien(ne), paléontologue... »

Les parutions de 2023

Les premiers titres du label seront publiés à partir du 5 avril : Une Histoire, de l’auteur-illustrateur Édouard Manceau, « notre livre totem », révèle Christophe Tranchant. Au sein d'un récit, Édouard Manceau raconte comment écrire une histoire, jouant avec les formes narratives. En parallèle, les premiers épisodes de la série documentaire sur l’Espace, l’Écologie et l’Égypte ancienne occuperont les rayons.

Le premier volume de la série sur l’Égypte antique, Ramsès II, pharaon immortel, de l’auteur Fabien Fernandez, avec des illustrations de Benjamin Strickler, accompagnera l’exposition Ramsès & l’or des Pharaons, à La Villette du 7 avril au 6 septembre.

Ramsès II est pour toujours le symbole du pharaon éternel. Un dieu-souverain qui a façonné son image au fil de son très long règne : construction de temples démesurés, guerres et paix, hiéroglyphes à sa gloire... - Ramsès II, pharaon immortel, de Fabien Fernandez et Benjamin Strickler

De la sirène au Kraken

Suivra la fiction de Sang-Keun Kim, Bonnes nuits, et, en mai, les jeunes lecteurs découvriront Patatras au royaume de Tralala de l’auteur Matthieu Gargallo et l’illustratrice Lucie Bryon. Gargallo, qui a notamment travaillé pour les bandes dessinées Lapin crétin et Game over, s’inspire ici de la BD pour sa mise en image.

Deux autres titres s'installent en septembre-octobre : Histoires secrètes d’animaux fantastiques, de Séverine Vidal et Simon Bailly, et Le livre de la chance, de S. Lairla, A. G. Lartitegui et Arnaud Boutin. Le premier ambitionne de chambouler le rayon de contes, avec un ouvrage entre légende et Histoire sur tous ces animaux mythiques, tels le monstre du loch Ness, le kraken, la bête du Gévaudan, la sirène, le yéti…

Le second est un livre-jeu à lire dans les deux sens avec L’histoire de Monsieur Chance et de Monsieur Malchance, et un lien entre les deux récits. Une sorte d’Où est Charlie narratif et visuel.

À gauche : Monsieur Chance et de Monsieur Malchance du Livre de la chance, de S. Lairla, A. G. Lartitegui et Arnaud Boutin / À droite : planches de Patatras au royaume de Tralala, de l’auteur Matthieu Gargallo et Lucie Bryon. Delcourt.

Un atlas tactile

Les séries documentaires sur les Sports et les Dinosaures seront respectivement lancées en août et septembre. Enfin, sortira en octobre un Atlas tactile du monde, illustré par Julie Mercier, qui « propose à l’enfant d’appréhender le monde de manière active ».

Concrètement, suivre du doigt le contour texturé d’un continent, la frontière d’un pays ou le trajet du Transsibérien parcourant l’Asie, caresser de la main le relief des Alpes, connaître par le toucher la surface sableuse du Sahara, ou chercher du bout des doigts une drôle de statue qui fait pipi en Belgique ou la maison du père Noël en Finlande...

Une expérimentation par le faire, grâce à de larges cartes colorées fourmillant d’éléments à toucher, dans une importante diversité de matières et un grand format. Enfin, des jeux de « Cherche et touche » pour allier découverte et apprentissage ludique. Une pédagogie par l’haptique (la science du toucher), popularisée par la méthode Montessori.

L'Atlas tactile du monde, de Julie Mercier. Delcourt.

Une production raisonnée

Les titres du nouveau label de Delcourt seront tirés en moyenne à 5000 exemplaires, pour une vingtaine d’ouvrages, soit une « production raisonnable », décrit le directeur éditorial.

Et de continuer : « On souhaite être dans la production, plus que dans la reproduction ou la surproduction, accompagner nos auteurs à chaque oeuvre et promouvoir l'idée qu’imagination et savoir sont de vrais super pouvoirs ! »