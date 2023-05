Navettes et fusées

"Houston, on a eu un problème ! " Des plus périlleuses missions aux plus grandes découvertes scientifiques, les engins spatiaux dévoilent ici leur incroyable ingénierie. Comprendre la différence entre navette et fusée, partager les péripéties des astronautes, trembler à l'allumage du moteur Vulcain... De la première à la dernière page, retenez votre souffle et découvrez ces monstres de puissance !