Albums et documentaires : un monde “Sens Dessus Dessous”

« Pour faire une histoire, il faut toujours un point de départ. » Pour inaugurer ce commencement, les éditions Delcourt ont confié à Christophe Tranchant leur nouveau label : Sens Dessus Dessous. Un nouveau défi qui proposera aux jeunes lecteurs une gamme d'ouvrages illustrés et d'albums, aussi bien en fiction qu'à travers des documentaires.

Sens dessus dessous se place sous le signe de l'émotion, autant que des savoirs : une collection de littérature jeunesse, où fiction et documentaires se partageront la vedette. Les uns offriront des lecteurs à ceux qui « aiment regarder le monde à l’envers et se raconter des histoires à lire debout », assure le directeur éditorial.

Dans les seconds, puiser ce que les recherches en éducation et sciences cognitives ont apporté de changements dans l'apprentissage. De quoi sensibiliser les jeunes lecteurs à différentes thématiques, aussi bien que les aider à s’endormir.

Des oeuvres pour que voyagent les lecteurs, de 3 à 10 ans, en soif d’aventure. « Avec Sens dessus dessous, apprendre n'a jamais été aussi addictif », garantit Christophe Tranchant. L'ensemble porté par des formats inédits et de nouvelles écritures, avec pour seul mot d’ordre, le sens du récit.

Les auteurs jouent avec leurs lecteurs, les amusent et les stimulent : un mot d'ordre, provoquer l'interaction.

Jouer à se faire peur, rencontrer des monstres ou encore enfourcher un tyrannosaure... Partir à la découverte des montagnes de France, monter des châteaux de sable au Sahara, s'introduire secrètement dans la maison du Père Noël... Enfiler un costume de cosmonaute pour observer l'espace de plus près ou encore vivre aux côtés de Ramsès II, le pharaon le plus connu au monde.

S'émerveiller et rêver : autant de livres pour « croire le monde en grand », afin d'explorer, questionner et apprendre. Pour en savoir plus sur la collection, rendez-vous à cette adresse.

On trouvera au fil de ce dossier des extraits inédits, ainsi que nombre d'informations sur le label Sens dessus dessous.