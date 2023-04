Ramsès II pharaon immortel. Ma première série documentaire. L'égypte ancienne

Sensations fortes dès la première page : bienvenue dans la grande bataille de Qadesh ! Encore jeune, Ramsès II a déjà tout ce qui fera de lui le plus grand des conquérants et bâtisseurs : un esprit guerrier mais habile, un art de se mettre en scène et, à ses côtés, Néfertari, talentueuse stratège et conseillère. De l'enfance à la momification, un titre pour découvrir l'histoire du plus long et fascinant règne d'Egypte !