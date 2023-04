Bonnes nuits

Quand Célestine ne parvient pas à s'endormir, elle entame un fabuleux voyage au pays de la lune et des étoiles. Elle y rencontrera un drôle de Petit Lapin et s'y fera des amis pour toutes les nuits et pour toute la vie. Des amis qui, comme des constellations dans le ciel, veilleront toujours avec douceur sur son sommeil.