Une Terre précieuse. Ma première série documentaire. L'écologie

De son jardin à l'Amazonie, Charlie admire les trésors de notre planète. Des trésors à préserver près de chez lui ou bien plus loin : biodiversité, fonds marins, forêts... Pas à pas, Charlie découvre l'extraordinaire beauté de la Terre, ce qui la menace et les possibles solutions. Et pour les lectrices et lecteurs, une rubrique "A toi d'agir ! " en fin d'ouvrage pour passer à l'action à hauteur de ses possibilités.