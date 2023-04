Pour faire une histoire, il faut toujours un point de départ. Ici, il y en a deux : un vert et un bleu. Regardons grandir le vert. Peu à peu, une histoire se met en place : le point devient graine, puis arbre, le décor se plante, les personnages entrent en scène, un Grand Méchant surgit et il faut déjà repartir sur les chemins du récit... Et si l'on avait choisi le point bleu ?