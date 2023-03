Jamie Lee Curtis se lance dans la BD avec Mother Nature

Ce roman graphique de 176 pages est l'adaptation du film, produit par Comet Pictures et Blumhouse, que l'actrice doit elle-même réaliser aux côtés du scénariste et réalisateur Russell Goldman. Les informations sur l'avancée de ce projet restent toutefois rarissimes. L'album, pour sa part, est publié par Titan Comics et coécrit par ce même duo, avec Karl Stevens au dessin.

J'ai pensé à cette histoire pour la première fois quand j'avais 19 ans. J'ai toujours été consciente de la relation très déséquilibrée entre les humains et la nature, et même si j'étais jeune, j'ai toujours su que, inévitablement, la nature gagnerait. - Jamie Lee Curtis

Nova Terrell qui, après avoir vu son père mourir dans des circonstances mystérieuses sur l'un des projets expérimentaux d'extraction de pétrole de Cobalt Corporation, a grandi en méprisant l'entreprise. Apparemment bienveillante, la ville de Catch Creek au Nouveau-Mexique, compte sur elle pour ses emplois et sa prospérité. La rebelle Nova mène une campagne de sabotage et de vandalisme contre le géant pétrolier. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle fasse accidentellement une découverte terrifiante sur la véritable nature du projet Mother Nature et l'entitée vengeresse longtemps endormie qu'il a réveillée et qui menace de les détruire tous. - Synopsis

Activiste des droits des personnes trans, Jamie Lee Curtis est surnommée, The Scream Queen (La Reine du hurlement). Elle fait ses débuts au cinéma dans la peau du personnage de Laurie Strode dans le film d'horreur de John Carpenter, Halloween (1978). Après de nombreuses performances (Halloween II, Fog, etc.), elle est consacrée comme l'un des visages du genre horrifique.

Son passage à l’écriture n’est également pas inédit. Elle écrit des livres pour enfants depuis 1993, dont La nuit où je suis née (1998, Mango, illustré par Laura Cornell) et Me, Myselfie & I: A Cautionary Tale (2018, Feiwel & Friends). Elle a aussi tenu un blog sur le Huffington Post de 2011 à 2017. Avec cette bande dessinée, l'artiste plurielle s’essaye à un nouveau mode d’expression.

Mother Nature

L’éco-horreur est en vogue depuis quelques années. Les films d'horreur écologique sont nés dans les années 70 avec la montée du mouvement environnementaliste et de la crise climatique, mais on peut en trouver des traces dès L'Étrange Créature du lac noir (1954) ou Godzilla (1954 également). Et le critique cinématographique John Kenneth Muir d’ajouter : « Si l’horreur n’est pas connectée à la vie de tous les jours… elle ne fait pas peur ». Depuis le début du siècle, les scénarios de désastre écologique sont récurrents dans les films, séries, livres et jeux.

À LIRE: L'acteur Wesley Snipes se lance dans la bande dessinée

Celle qui vient de recevoir l’Oscar pour Everything Everywhere All at Once inscrit donc elle aussi la fiction climatique dans les cases de la bande dessinée.

Crédits photo : ALA The American Library Association (CC BY-NC-SA 2.0)