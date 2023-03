Un cancer diagnostiqué à l'écrivain américain Paul Auster

« Je vis dans un endroit que j’ai fini par appeler Cancerland », explique Siri Hustvedt dans un post Instagram mis en ligne le 12 mars. Et d’ajouter : « Vivre avec quelqu’un qui a un cancer et qui est bombardé de chimiothérapie et d’immunothérapie est une aventure de proximité et de séparation. »

Marcher sur une corde raide

Le chroniqueur du Brooklyn des années 80-90 est soigné dans le Memorial Sloan Kettering Cancer Center à New York, indique encore la femme du romancier. Ce dernier a été souffrant durant les mois qui ont précédé la révélation de sa maladie.

En revanche, Siri Hustvedt n’a pas précisé le type de cancer dont souffre son mari, ni son pronostic : « Il n’est pas toujours facile de marcher sur cette corde raide », confie-t-elle.

Paul Auster a publié son premier texte en 1982, L’invention de la solitude (traduit en 1983 par Christine Le Boeuf, Actes Sud), un récit autobiographique autour de la figure mystérieuse de son paternel. Sa trilogie new-yorkaise débute avec Cité de verre, paru en 1985 et traduit en 1987 (Actes Sud). Suivi de Revenants (traduit en 1987, Actes Sud) et La Chambre dérobée (traduit en 1988, Actes Sud), tous deux édités aux États-Unis en 1986. Les trois œuvres ont été traduites en français par Pierre Furlan.

D’autres titres importants, parmi lesquels 4 3 2 1 (trad. Gérard Meudal en 2018, Actes Sud), publié en 2017, raconte quatre destins potentiels d’un juif new-yorkais né en 1947.

Un drame, l'autre

Sa dernière parution en date, Pays de sang — Une histoire de la violence par arme à feu aux États-Unis (trad. Anne-Laure Tissut en 2023, Actes Sud), avec le photographe Spencer Ostrander, expose toutes ses tueries de masse qui ont entaché les 20 dernières années aux États-Unis. Et d’en profiter pour faire l’Histoire de la violence par arme à feu au pays de Billy the Kid.

Paul Auster est l’auteur d’une trentaine de livres qui ont été traduits dans plus de 40 langues.

Ce dernier a vécu un terrible drame le 26 avril 2022. Son fils Daniel Auster a d’abord été inculpé d’homicide involontaire après le décès de sa fille de dix mois d’« une intoxication aiguë en raison des effets combinés du fentanyl et de l’héroïne ». Le père avait ensuite suivi sa progéniture en succombant peu de temps après d’une « overdose accidentelle ».

Crédits photo : Embajada de EEUU en Argentina (CC BY 2.0)