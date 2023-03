Le Livre à Metz 2023 : 180 invités et 70 évènements

180 invités et plus de 70 événements gratuits rythmeront ces 3 jours festifs. Au programme : des rencontres entre les auteurs et leurs lecteurs avec de grands entretiens, débats et séances de dédicaces. Il y aura également des ateliers, projections et remises de prix.

Un ensemble d’actions de sensibilisation ont été menées sur le long terme auprès de différents publics : lycéens et collégiens, mais aussi des secteurs éloignés du livre (personnes détenues, élèves de l’Institut National des Jeunes Sourds...)

Les quatre invités mis à l’honneur pour cette édition sont Nathacha Appanah, Émilie Aubry, Gilles Bachelet et Emmanuel Lepage.

La thématique de l’année intitulée « Vertiges » résonne avec l'actualité.

Violence, montée des extrêmes, avenir numérique ou équilibres géopolitiques bousculés, autant de «Vertiges» que l’acuité de leurs regards et de leurs analyses nous permet de comprendre, de disséquer et par là même de maîtriser, peut-être... Grâce à eux et pendant trois jours, nous débattrons à Metz, sur les places et sous les chapiteaux, échangeant espoirs et idées. Le livre possède une vertu essentielle, celle d’éclairer les choses et les êtres. - François Grosdidier, Maire de Metz, Président de l’Eurométropole de Metz, Vice-président de la Région Grand-Est et Membre honoraire du parlement.

Retrouver le programme complet en PDF :

Crédits photo : Le Livre à Metz 2022 - ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)