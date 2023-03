Littérature et journalisme : le festival de Metz promet quelques Vertiges 

Au programme, pendant trois jours, 180 invités et plus de 70 événements gratuits et enrichissants : rencontres, grands entretiens, débats, dédicaces, ateliers BD et jeunesse, expositions, spectacles et projections de films...

Quatre invités d’honneur porteront cette 36e édition :

• La journaliste et romancière Nathacha Appanah ;

• La journaliste et productrice Émilie Aubry ;

• L’illustrateur jeunesse Gilles Bachelet ;

• L’auteur-illustrateur BD Emmanuel Lepage.

La thématique 2023 s’intitulera Vertiges, un thème qui fait écho au monde d’aujourd’hui : celui qui change à une vitesse prodigieuse et qui nous étourdit souvent. Le climat, la politique, la géopolitique, les migrations seront sans nul doute des axes qui occuperont le coeur de la programmation aux côtés de sujets plus optimistes tels l’amour, les avancées technologiques, les voyages, l’Histoire... Une édition qui promet d’être ébouriffante !

En outre, seront remis quatre prix littéraires :

• Le prix Le Livre à Metz | Marguerite Puhl-Demange (littérature générale), parrainé par le Département de la Moselle

• Le prix Graoully (jeunesse), parrainé par Batigère

• Le prix Marianne, décerné par la Chambre des notaires de la Moselle

• La 3e édition du prix littéraire Frontières Léonora Miano, organisé par l’Université de Lorraine et l’Université de la Grande Région.

Parmi les temps forts d’ores et déjà à retenir, le grand entretien avec Pierre Haski et celui avec Vérnonique Ovaldé. Attention à la rencontre, qui évoquera les vertiges de l’amour avec le dessinateur BD Blutch et l’écrivain Gilles Marchand – sous le regard bienveillant de Bashung… Et bien d’autres.

Cette année encore, ActuaLitté sera présent pour couvrir l'événement en temps réel, avec reportages, interviews et bien plus encore.