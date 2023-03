Netflix, un nouvel espace d'affichage publicitaire pour les éditeurs

En septembre 2022, après plusieurs années à réfuter l'hypothèse, la plateforme de streaming Netflix cède aux sirènes de la publicité. La société américaine dévoile son offre à prix réduit, moyennant la diffusion de spots, quelques semaines plus tard afin de devancer la concurrence.

L'abonnement premier prix est disponible en France et dans plusieurs pays européens, comme aux États-Unis. Pour 5,99 € mensuels en France, « Essentiel avec pub » propose un minimum de fonctionnalités, un seul appareil de visionnage à la fois, une qualité HD, l'impossibilité de regarder hors ligne et un catalogue amputé d'une partie des films et séries.

Une stratégie en construction

Le recours à la publicité de Netflix s'explique par plusieurs facteurs, avec, en premier lieu, la recherche d'une nouvelle source de revenus, parallèle aux abonnements. Confrontée au partage de comptes - que le service contre petit à petit -, mais aussi à une perte (limitée) d'abonnés, la plateforme souhaite consolider son chiffre d'affaires, stabilisé depuis la fin de l'année 2021 autour de 30 milliards $ par an.

Son bénéfice net, pour sa part, a baissé de 12 % en un an, ce qui n'est pas pour rassurer les investisseurs. Au quatrième trimestre 2022, il se limite même à 55 millions $, pour un chiffre d'affaires de... 7,8 milliards $.

Sur la seule année 2023, Netflix mise sur 830 millions $ de recettes publicitaires, d'après Paul Verna, analyste pour la société d'étude de marchés Insider Intelligence. Toute l'équation repose sur le pari que les revenus publicitaires compenseront les tarifs moindres de ces abonnements d'entrée de gamme.

Et maintenant, une page de réclames

Netflix a des atouts indéniables à mettre en avant pour convaincre des annonceurs. En France, le service compte ainsi 10 millions d'abonnés, d’après le chiffre avancé en septembre 2022 par Damien Bernet, directeur du développement de Netflix France. Toujours selon lui, toutefois, ces millions de conquis et conquises vont « rester sur leurs offres ».

En janvier 2023, quelques semaines après sa mise en service, « Essentiel avec pub » aurait attiré 1,4 million d’utilisateurs, d'après un Baromètre OTT NPA Conseil/Harris Interactive : trois sur cinq seraient de nouveaux venus sur la plateforme.

Concrètement, la diffusion de ces publicités s'organise en deux temps, avec des spots de 15 à 30 secondes au lancement de la vidéo, puis plusieurs interruptions pendant celle-ci, pour 4 à 5 minutes au total. Numerama l'avait calculé : le spectateur allait tout de même subir une coupure toutes les 7 minutes, pour un épisode de série d'une heure... Toutefois, comme le rappelle le Guardian, un diffuseur britannique peut passer jusqu'à 12 minutes de publicités par heure, au moment des plus fortes audiences.

Seules exceptions : les profils pour les enfants, dénués de publicités, et certaines productions Netflix, qui ne seront pas coupés, mais uniquement précédés par un spot.

Signalons que la technologie sur laquelle s'appuie Netflix pour ses publicités est fournie par Microsoft, via sa filiale Xandr.

Combien ?

Toujours selon le quotidien britannique, le coût de diffusion d'une publicité pendant un programme de Netflix avoisine les 50 £ pour 1000 vues du spot. Soit le double du tarif moyen appliqué par la chaine publique Channel 4, mais légèrement en deçà de ceux de la concurrence — Hulu et Disney+ notamment —, sans doute pour attirer le chaland.

En décembre 2022, quelques semaines après les débuts de l'offre avec publicité, plusieurs agences de publicité ont confirmé des niveaux minimums d'audience manqués par Netflix, qui aurait même proposer de rembourser certains annonceurs pour des publicités pas encore diffusées. Le rodage s'avère donc complexe...

Néanmoins, la plateforme de streaming semble déterminée, et examinerait les possibilités pour détacher son offre publicitaire de Microsoft, avec lequel le partenariat court jusqu'en 2024, et inclut une option de renouvellement.

Première pour l'édition

Les liens entre Netflix et le monde du livre remontent aux premières productions maison du service de streaming, qui a toujours développé un goût particulier pour les adaptations littéraires. À ces occasions, des partenariats publicitaires ont pu être montés, à l'instar de la boutique pop-up ouverte en 2018 pour la diffusion de la série Altered Carbon, avec l'éditeur des ouvrages de Richard K. Morgan, Bragelonne.

Du côté de la publicité, le premier client éditorial de Netflix vient de se manifester, au Royaume-Uni. Cornerstone, filiale de Penguin Books, a ainsi diffusé pendant 10 jours un spot pour le nouveau livre de James Patterson, 23rd Midnight, dont la parution a eu lieu le 3 mars dernier.

Est-il nécessaire de rendre encore plus visible l'auteur qui écoule le plus de livres au monde ? Cornerstone souhaitait en tout cas, avec cette mise en avant, atteindre une audience plus jeune, « à la recherche de divertissements », indique The Bookseller. Reste que l'offre publicitaire de Netflix ne semble pas offrir, pour l'instant, de ciblage des audiences en fonction de l'âge, dont les acheteurs de temps de cerveau disponible sont friands...

En novembre 2022, un vieux roublard, au sein d'une agence de publicité, estimait auprès du Guardian que la diffusion de spots sur Netflix, pour l'instant, se justifiait surtout par « l'envie désespérée d’avoir une couverture presse en tant que premier afficheur sur Netflix ». Mission accomplie ?

À notre connaissance, aucun éditeur français n'a encore diffusé de publicité sur la plateforme. Nous avons tenté de joindre Netflix pour obtenir des précisions, sans succès pour le moment.

Crédits photo : Stock Catalog, CC BY 2.0