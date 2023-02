La BnF lance un concours d'architecture pour son pôle d'Amiens

Un programme de coopération culturelle entre la BnF et ses partenaires amienois et des Hauts-de-France (partenaires culturels, patrimoniaux, universitaires, éducatifs etc.) a vocation à accompagner la création et le fonctionnement du futur pôle de conservation.

Ses contours en sont définis dans la convention de partenariat que Laurence Engel, présidente de la Bibliothèque nationale de France, Xavier Bertrand, président de la Région Hauts-de-France, Stéphane Haussoulier, Président du conseil départemental de la Somme, Alain Gest, président d’Amiens Métropole, Brigitte Fouré, maire d’Amiens et Arielle Fanjas, Directrice régionale adjointe des affaires culturelles de la Région Hauts-de-France, en présence d’Étienne Stoskopf, Préfet de la Somme ont signé jeudi 9 février 2023, conformément au calendrier préalablement prévu.

L’objectif est, en élaborant un programme conjoint avec les institutions, opérateurs et lieux de culture implantés dans les Hauts-de-France, de donner au public la possibilité de découvrir les richesses des collections de la Bibliothèque et d’inscrire pleinement l’arrivée de la BnF sur ce territoire dans la politique culturelle qui y est déployée.

Les Premiers projets culturels

Dès le printemps 2023, cette coopération culturelle débutera avec trois premiers projets. Le Musée de Picardie à Amiens organise une grande exposition autour des manuscrits autographes de Vingt mille lieues sous les mers de Jules Verne conservés par la BnF (27 mai - 1er octobre 2023). Une journée d’étude organisée le 1er juin 2023 par le Pôle culturel St-Vaast à Arras sera l’occasion de faire découvrir le manuscrit du Chansonnier V, un recueil de 301 chansons datant du XIIIe siècle, trésor qui sera prêté par la BnF pendant un mois.

© David Paul Carr/ BnF

Enfin, un programme de valorisation et de préservation numérique d’un fonds appartenant à la Société des antiquaires de Picardie (SAP) sera engagé en partenariat avec l’université de Picardie Jules Verne (UPJV).

La BnF participera par ailleurs aux prochains Rendez-vous de la BD à Amiens, organisés par l’association On a marché sur la Bulle, et aux manifestations de réouverture de l’Institut pour la photographie à Lille.

Prochaine étape : Le concours pour la maîtrise d'oeuvre

Dans le respect du calendrier initial, la prochaine étape du projet architectural est le lancement du concours pour la maîtrise d’œuvre (architecte). Le concours a été publié aujourd’hui même et l’annonce du nom du lauréat aura lieu d’ici 12 mois.

Le futur pôle de conservation répondra aux problématiques de saturation des espaces au sein des bâtiments existants de la BnF, avec notamment la création de magasins de collections hautement technologiques, indispensables à la préservation des documents les plus fragiles. Le projet visera une très grande qualité architecturale, qui s’inscrit dans l’histoire et l’identité de la BnF marquée, sur l’ensemble de ses sites, par des interventions architecturales particulièrement remarquables.

Il devra également être respectueux de son environnement immédiat et tiendra compte des projet d’aménagement de la ZAC ainsi que de la présence du quartier Citadelle où se trouve la Faculté des Lettres et Sciences humaines. En matière de qualité environnementale, au terme du programme, la BnF se dirige vers une certification haute qualité environnementale Bâtiment durable (HQE BD).

Le conseil scientifique du conservatoire national de la presse

La collection de presse de la BnF figure parmi les plus anciennes et les plus riches au monde. Avec plus de 300.000 titres du XVIIe siècle à nos jours, elle possède une valeur historique, culturelle et éducative fondamentale.

Ces fonds majeurs seront au cœur du projet du futur pôle de conservation puisqu’ils seront regroupés au sein du Conservatoire national de la presse. Le Conservatoire permettra de faciliter leur consultation et leur rayonnement, avec la volonté toujours renouvelée de contribuer aux grands débats de société et à l’exercice de la démocratie.

Dès lors, la BnF a choisi de mettre en place un Conseil scientifique afin d’accompagner la préfiguration du projet de Conservatoire national de la presse. Composé d’une quinzaine de membres ; universitaires, membres de la communauté scientifique, représentants du secteur professionnel de la presse, ce Conseil scientifique aura à se prononcer sur les enjeux scientifiques et culturels du projet.

Crédits photo : BnF