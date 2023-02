Pour Vivendi, les attaques d'Orsenna ne servent qu'à la promotion de son livre

Dans un entretien avec Le Monde, l’auteur accuse sans retenue Bolloré de priver les médias de leur liberté d’expression, citant notamment son parcours à la tête du groupe Canal+. Quid de l’édition ?

"Balance ton ogre"

Attendu pour le 16 février 2023, Histoire d’un ogre dénonce « les risques et les ridicules » de la situation actuelle entourant l'actionnaire principal de Vivendi et ses velléités d'acquisition et de croissance. Coiffé de sa casquette d’économiste, Orsenna assène « que cet homme à l’appétit insatiable n’est pas un entrepreneur ».

Et d'enchaîner : « Ce livre a vocation à expliquer et à secouer. » Pas vraiment la punchline de l'année, mais le projet est clair.

S'appuyant sur l'expérience de son parcours politique, aux côtés de François Mitterrand en 1980 ou en soutien à Emmanuel Macron depuis 2017, il exprime ses craintes pour la démocratie. Pas de place pour la demi-mesure : Vincent Bolloré est un « adversaire ».

S’il n’avait pas mis tout son empire au service d’Éric Zemmour, je ne me serais jamais lancé dans cette croisade. Il met son pouvoir au service d’une parole de haine. C’est unique à ce niveau dans le capitalisme français. - Érik Orsenna

Il s'alarme de « l’interventionnisme extrêmement brutal dans les médias et dans les maisons d'édition » du milliardaire breton. Et plus globalement, « partout où il arrive ». Un propos à nuancer peut-être : pour l'heure, le groupe Editis semble avoir bénéficié d'une certaine latitude. En revanche, la Commission européenne a déclenché une enquête, pour s'assurer que Vivendi n'avait pas déballé ses valises chez Lagardère. Si Vivendi SE entend racheter la structure, rien n'est encore validé et Bruxelles soupçonne un interventionnisme déjà à l'oeuvre.

Valois n'avale pas les couleuvres

L'écrivain n’est pas seul à questionner les choix de l'homme d'affaires. La ministre de la Culture, Rima Abdul Malak s'en est pris à la place des chaînes C8 et CNews sur des fréquences gratuites, à cause de leurs discours.

En cause, l’appel à la privatisation de l’audiovisuel public par la star de la chaîne du groupe Canal +, Cyril Hanouna, jugé « inadmissible » par la personnalité politique.

Il y a des obligations à respecter. Il y a déjà eu une vingtaine d’interventions de l’Arcom, depuis 2019 pour C8 et CNews. Au bout de combien d’intervention l’Arcom pourra-t-elle dire à quel degré les obligations ne sont pas respectées ? C’est le rôle de l’Arcom. - Rima Abdul Malak

Le livre menacé ?

L'ouvrage de l'Académicien craint pour l'avenir de l'édition, déroulant une dystopie où Bolloré, en cumulant Editis et Hachette, « détiendrait 60 % des sorties de livres, 70 % de la distribution et 80 % du scolaire ». Et de conclure : « Le grand danger avec Vincent Bolloré, c’est l’autocensure de tous ceux qui ont peur de lui déplaire, de le fâcher. On le voit chez Editis qu’il détient encore, où des projets de livres ont été annulés. »

Annulés, certes, mais peut-être plus par excès de zèle que sur ordre direct...

De son côté, Vivendi dénonce des « accusations ad hominem pour promouvoir la sortie prochaine d’un livre ». Si elles n'émanent que de « quelques personnes », les attaques demeurent intolérables en ce qu'elles s'attaquent aux salariés et au travail du groupe. Et d'ajouter : « C’est faire preuve de mépris à l’égard des créateurs et talents qui nous font confiance, et faire injure à leur public. »

L’obsession de Vivendi, dans chacun de ses métiers, est de favoriser une création plurielle et originale, et la culture dans toute sa diversité. Cela veut dire soutenir le cinéma français et européen et notamment les premiers films, et mettre en avant des talents singuliers. Cela veut dire publier une infinie diversité de livres, des best-sellers aux œuvres plus confidentielles. Cela veut dire, pour nos médias d’information, stimuler le débat et faire entendre les différentes voix de la nation. - Vivendi

À ogre, ogre et demi ?

