La British Library de Londres s'offre une extension de taille

« L’extension prévue de longue date permettra à encore plus de personnes d’accéder et de profiter de la bibliothèque », s’enthousiasme Roly Keating, directeur général de l’institution britannique. Il évoque un « tout nouvel espace public pour Londres, connecté à notre communauté locale et ouvert sur le monde ».

Impliquer les communautés locales

Le site St Pancras de la British Library accueillera ces galeries, espaces événementiels, ainsi que le « jardin communautaire ».

Ces espaces créeront des entrées inédites, « plus informelles », vers le site depuis les environs. Au cœur de l’extension, développe la British Library, se trouvera un « nouveau foyer pour recevoir des manifestations, où seront intégrées les communautés et entreprises locales ».

De son côté, David Camp, directeur général de Stanhope, explique que cette initiative fournira « un nombre important d’avantages et d’opportunités pour la communauté locale ». Le promoteur immobilier Stanhope est impliqué en première ligne dans le projet, avec la filiale britannique d'une société homologue japonaise, Mitsui Fudosan.

Les plans doivent néanmoins encore être soumis à l’Assemblée du Grand Londres, afin de finaliser les accords juridiques, nous apprend le Guardian.

Avec ses centaines de millions de références et sa dizaine de millions d'ouvrages conservés, la British Library est l’une des plus importantes bibliothèques au monde. En tant que structure de dépôt, elle reçoit tous les ouvrages édités au Royaume-Uni et en Irlande, ainsi que les titres distribués dans ces États.

Crédits photo : Neil Turner (CC BY-SA 2.0)