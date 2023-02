Johanna Brinton à la tête des affaires internationales pour De Marque

Elle aura la responsabilité d’accroître la présence, sur les marchés internationaux, de la gamme de produits Cantook, les solutions pour la distribution du livre numérique et du prêt numérique en bibliothèque développés par De Marque.

Bien connue dans le monde de l’édition pour son expertise en distribution numérique ainsi qu’en commerce électronique, Johanna Brinton était précédemment chez OverDrive, où elle a travaillé au développement des affaires de 2010 jusqu’en octobre dernier.

Je suis ravie de rejoindre une entreprise qui a investi dans la création d’une équipe internationale pour servir les lecteurs et professionnels du livre avec des solutions réfléchies et adaptées aux diversités linguistiques et culturelles. J’ai hâte de partager l’expérience mûrie pendant plus de vingt ans dans l’édition et la distribution numérique avec mes collègues et nos partenaires éditeurs, libraires, bibliothécaires et autres acteurs dans la promotion de la lecture afin de me joindre à leurs efforts pour rendre la lecture accessible à tous. J’adore les livres et je suis heureuse de pouvoir travailler avec une équipe passionnée qui agit comme un trait d’union entre auteurs et lecteurs par le biais de multiples réseaux numériques afin de promouvoir la culture partout.

- Johanna Brinton