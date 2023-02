Isabelle Nyffenegger, directrice des services et des réseaux de la BnF

La prise de poste d'Isabelle Nyffenegger, conservatrice générale des bibliothèques, est fixée au 6 février prochain. Elle succède à Arnaud Beaufort, qui a quitté l'établissement en octobre 2022.

La directrice des services et des réseaux dirige et anime la direction correspondante, qui compte environ 630 agents : titulaires des corps de bibliothèques, des métiers d'art, des corps d'études et de recherche, contractuels photographes, ingénieurs et exploitants informaticiens.

Elle participe à quelques-unes des principales missions de l'établissement patrimonial : le dépôt légal physique et numérique, la bibliographie nationale et la diffusion des données, l'élaboration des catalogues, la conservation physique et numérique, la numérisation des collections, le pilotage de la bibliothèque numérique Gallica et la commercialisation des prestations numériques.

On compte aussi parmi ses attributions la politique de coopération avec les bibliothèques et autres institutions documentaires, ou encore des services transverses de la BnF.

Titulaire d'un master de lettres modernes de l'Université Lumière Lyon 2, diplômée de l'ENSSIB, Isabelle Nyffenegger fut directrice du réseau des bibliothèques de la ville du Havre, avant de rejoindre le ministère des Affaires étrangères, pour des missions en Inde et au Maroc.

En 2009, elle entre au Centre national du livre, pour prendre la direction du bureau des relations internationales, puis celle du département de la création. À partir de 2013, elle est directrice déléguée aux relations internationales de la Bibliothèque nationale de France.

Elle était, depuis mars 2021, sous-directrice aux affaires européennes et internationales au sein du ministère de la Culture.

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0