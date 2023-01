Les esquisses de Philippe Apeloig à la BNF

Philippe Apeloig est un donateur fidèle de la Bibliothèque nationale de France. Son récent don, à l’origine de l’exposition, se compose de 20 affiches de grands formats, imprimées en sérigraphie de haute qualité, de 662 esquisses papiers et 287 esquisses numériques. Cet ensemble permet de pénétrer dans l’atelier du graphiste qui dévoile ici ses références visuelles, ses dessins préparatoires mais aussi ses hésitations et ses repentirs.

En contrepoint de la version finale, chaque projet est accompagné d’une sélection de croquis, collages, découpages et recherches visuelles. Le travail préparatoire, aussi bien artisanal (avec crayon et papier) que numérique, est dévoilé au grand public qui entrera ainsi dans l’intimité créatrice d’un designer graphique.

Ce don fait aussi entrer dans les collections, pour la première fois dans l’histoire du fonds d’affiches de la BnF, des esquisses numériques, qui sont visibles sur écran dans la galerie des Donateurs, mais aussi consultables librement sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF.

Grâce à des QR code, le public peut accéder pour chaque affiche à un commentaire audio de Philippe Apeloig sur son travail. Des entretiens filmés avec le graphiste et Annie Terrier, fondatrice de la Fête du livre d’Aix-en-Provence, ont été réalisés pour l’occasion et sont diffusés dans l’exposition. Ces deux films permettent d’éclairer les impératifs de la commande et les réponses graphiques. En outre, une conférence-projection est prévue le 21 avril, au petit auditorium de la BnF.

Philippe Apeloig est né en 1962, est une figure majeure du graphisme contemporain. Il se forme au début des années 1980 à l’École supérieure des arts appliqués Duperré, puis à l’École nationale supérieure des arts décoratifs (Ensad). Il effectue deux stages, en 1983 et en 1985, chez Total Design à Amsterdam, agence fondée par Wim Crouwel (1928-2019). En 1985, engagé comme graphiste au musée d’Orsay, il réalise l’affiche de l’exposition inaugurale Chicago, naissance d’une métropole (1987) et reçoit le prix de l’affiche culturelle décerné par la Bibliothèque nationale de France et l’Académie des arts de la rue (1987-1994). En 1987, il s’envole pour Los Angeles rejoindre April Greiman, pionnière du graphisme assisté par ordinateur.

En 1989, il fonde à Paris son studio. De 1993 à 1994, il est pensionnaire de l’Académie de France à Rome. Dans les années 1990, il enseigne la typographie à l’Ensad. En 1998, il est recruté comme professeur par la Cooper Union School of Art de New York, et de 1999 à 2003, il occupe la position de conservateur du Herb Lubalin Study Center of Design and Typography. En 1997, il est engagé par le musée du Louvre comme consultant puis directeur artistique de 2003 à 2007.

Depuis trente ans, il signe des affiches, des logotypes, des identités visuelles pour des institutions culturelles : le Petit Palais, musée des Beaux-arts de la ville de Paris (2004), les Musées de France (2005), le théâtre du Châtelet (2006-2016), l’Association des Bibliothécaires de France (2006), le Domaine de Chaumont-sur-Loire (2013), le musée Yves-Saint-Laurent à Marrakech (2017), La Cité internationale des Arts (2017), Sèvres, Cité de la céramique (2018), l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de Notre-Dame de Paris (2021), le musée d’art moderne de Céret (2022) et l’office du tourisme de Rouen (2022).

Il réalise la signalétique et le logotype du Louvre Abu Dhabi en collaboration avec les Ateliers Jean Nouvel (2013-2017). Il travaille aussi pour des marques et a dessiné un carré Hermès à l’occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes (2015). Il conçoit aussi des couvertures et des mises en pages pour des éditeurs (Flammarion, Phaidon, PUF, Denoël, etc.). Il dessine par ailleurs des polices de caractères typographiques diffusées par la fonderie Nouvelle Noire.

Apeloig appartient à l’Alliance graphique internationale. En 2011, il est nommé par le ministre de la Culture et de la Communication Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres. En 2013-2014, le musée des Arts décoratifs à Paris lui a consacré une importante rétrospective, accompagné d’un catalogue Typorama, Studio Philippe Apeloig. En 2015-2016, Le Stedelijk Museum d’Amsterdam a également exposé son travail. En 2018, il est l'auteur du livre Enfants de Paris, 1939-1945 aux éditions Gallimard, qui rassemble des plaques commémoratives de la Seconde Guerre mondiale. Ce travail graphique a été suivi d'une projection des images sur les murs du Panthéon en 2021 à l'occasion des journées européennes du patrimoine.

