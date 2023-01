Le Canadien Québecor intéressé par Editis

La Lettre A indique que le groupe canadien s’est rapproché de Vivendi, manifestement intéressé par la reprise d’Editis. Jusqu’à présent, seuls quatre repreneurs étaient mis en avant dans les médias : l’homme d’affaires tchèque et vendeur tchèque Daniel Kretinsky, Reworld Media, groupe médiatique à la réputation peu reluisante quant à la gestion de ses titres de presse, Mondadori, groupe éditorial italien dirigé par Marina Berlusconi, fille de Silvio et, pour finir, Stéphane Courbit, magnat de l’audiovisuel, des jeux d’argent et des hôtels de luxe.

Nouvel entrant d'envergure

Mais le groupe basé à Montréal représenterait un acteur sérieux : avec un chiffre d’affaires de 4,55 milliards $ CA en 2021 et un résultat de 578,4 millions, le groupe tire l’immense partie de ses revenus des télécommunications. Elles pesaient en effet 3,735 milliards $ CA en 2021. À ce titre, Québecor a déjà annoncé en juin 2022 avoir fait quelques emplettes, avec le rachat de Freedom Mobile, pour 2,85 milliards $ CA, et la perspective d’un déploiement de la 5G sur le territoire. Le régulateur doit encore examiner la situation...

Et bien que les données de 2022 affichent une légère baisse, Québecor n’en demeure pas moins un concurrent sérieux. Au point que Vivendi ait décidé de reporter d’une quinzaine de jours la présentation du repreneur : on bascule ainsi de la date butoir du 27 janvier au 15 février.

Si la complémentarité ne fait aucun doute, les éditeurs de la Belle Province ont assurément des sueurs froides. En 2021, l’industrie du livre a réalisé 206 millions $ CA de chiffre d’affaires : Québecor, en rachetant Editis, disposerait d’une entreprise colossale.

Lors d’un passage à Paris, Caroline Fortin, présidente de l’ANEL (Association nationale des éditeurs de livres) et dirigeante de Québec Amérique, assurait à ActuaLitté : « Au Québec, le milieu du livre est en bonne santé. Quand on est en France, en revanche, on perçoit ce que la concentration occasionne. » Les problématiques françaises s’exporteront-elles outre-Atlantique ?

De fait, en mai 2018, la filiale de diffusion/distribution d’Editis, se dotait d’une structure dédiée pour le pays, Interforum Canada. Un virage stratégique, qui a débuté son activité dès le 1er avril 2019. Elle confirmait par ailleurs un accord avec Socadis, filiale canadienne du Groupe Madrigall, pour la distribution de ses catalogues.

Le projet de cession détaillé

Les représentants des salariés d’Editis ont dernièrement fait savoir leur opposition au modèle de cession qu’envisage Vivendi SE. Le projet s’appuie en effet sur un détachement en deux parties : la première est une cotation d’Editis chez Euronext Growth. Cette dernière aboutirait alors à ce que les actions d’Editis Holding que détient Vivendi SE soient distribuées sous la forme d’acompte sur dividendes 2022. Les quelque 200.000 actionnaires de Vivendi se partageraient alors 63,3 % du groupe éditorial.

L’opération nécessite toutefois de remplir quelques critères : un bilan certifié au 31 décembre 2022, les comptes consolidés de l’an passé et de 2021 ainsi qu'une assemblée générale approuvant les comptes.

Euronext Growth examinera ensuite différents éléments : informations liées aux facteurs de risques, présentation des activités, structure organisationnelle, gouvernance, situation financière et principaux actionnaires. Alors, l’admission d’Editis sera possible. « L’entreprise devrait disposer d’une bonne visibilité sur les 560 recensées », estime un analyste. « Elle serait dans le top 20 des capitalisations boursières. » De quoi attirer l’attention et garantir une meilleure valeur ? Certains en doutent malgré tout.

Vivendi n’aura pas été parcimonieux depuis l’achat de la holding : entre les acquisitions de nouvelles filiales, les participations et la modernisation d’Interforum, on évoque plus de 330 millions € d’investissements réalisés. Aujourd’hui, Editis représente 53 maisons d'édition, avec 4000 nouveautés par an et un catalogue de 45.000 titres. Après une année 2021 à 856 millions € de chiffre d’affaires, et un résultat de 51 millions €, les comptes affichaient un équilibre au 30 juin.

Dès la cotation obtenue, on passera à la phase 2 du plan : au terme de l’opération de distribution, la répartition reviendrait à 68 % de parts détenues par les actionnaires Vivendi et 32 % pour le groupe Bolloré. De fait, les 7,1 % que détenait Vivendi SE sont répartis en amont de la cotation.

C’est alors que le groupe Bolloré, une fois l’agrément des autorités de la concurrence obtenu, vendra ses propres parts. Notons toutefois qu’Editis devra par la suite rembourser son compte courant à Vivendi, afin de mettre un terme à tout lien économique. Une recapitalisation d’environ 100 millions € était intervenue en 2022.

