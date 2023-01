98 % du papier de l'édition certifié ou recyclé en 2021, selon le SNE

Cette étude, portée par la Commission Environnement et Fabrication du SNE, rend compte des acquisitions de 60 groupes ou maisons, soit plus de 300 marques éditoriales et 74,4 % des exemplaires publiés en France en 2021. Une vingtaine de structures ont indiqué qu’elles n’étaient pas en capacité d’évaluer leur consommation de papier, et d’autres ne proposent que des ouvrages numériques.

En 2021, la consommation des éditeurs ayant répondu au questionnaire s’élève à 216.362 tonnes de papier. À périmètre constant, et sur une période de 9 ans, « les volumes de papier achetés sont relativement stables », affirme l’enquête.

Le pic inhabituel d’achat en 2021 se justifie par l’effet de « rattrapage » par rapport à l’année 2020 et aux conséquences de la crise sanitaire. L'anomalie de 2016 résultait à l'époque de l'impression de nouveaux manuels scolaires pour répondre à la réforme des programmes du collège.

7,8 % de la consommation de papiers graphiques

Les acquisitions de papier certifié PEFC, FSC ou recyclé représentent 98 % des achats en 2021, quand le taux était de 95 % en 2018. Le volume de papier certifié acheté est plus important au sein des moyennes et des grandes structures (au chiffre d'affaires supérieur à 10 millions €), avec près de 97,2 %. Dans les structures de petite taille (chiffre d'affaires inférieur à 10 millions €), on tombe autour de 73 %.

Le chiffre global reste élevé, car les moyennes et grandes maisons pèsent pour 97,9 % du total des achats de papier du secteur.

Un papier certifié PEFC ou FSC atteste du respect des fonctions environnementales, économiques et sociales des forêts, avec des garanties et critères d'évaluation différents selon les labels. Notons que la part de papier recyclé reste inchangée depuis 2017, l'édition ayant assez peu recours à ce type de matériau.

Lorsqu’il est acheté directement par l’éditeur, le volume de papier certifié ou recyclé monte à 99,4 %. Le ratio baisse à 92,5 % quand il est acheté via un imprimeur. En 2018, le taux était de 86,3 %. Des progrès donc, mais des améliorations potentielles ; c’est pourquoi l’étude incite les éditeurs « à exiger systématiquement un papier certifié ou recyclé à leurs imprimeurs ».

75 % du papier est acquis directement par les maisons d’édition. Les achats via les imprimeurs concernent principalement les petits et moyens éditeurs qui ne bénéficient pas de service d’achat intégré au sein de leur structure. Les livres produits à l’étranger, pour lesquels le papier est fourni sur place par l’imprimeur, constituent une autre part importante de ce type d’achat.

On constate enfin une faiblesse de la consommation de papier recyclé, qui « tient à la diminution de l’offre de papier recyclé et à la non-adéquation de celle-ci face aux besoins des éditeurs ».

En conclusion, la Commission Environnement et Fabrication du SNE considère que les éditeurs « ont une meilleure connaissance des bonnes pratiques d’acquisition de papier ». Et ajoute : « Les consignes données aux imprimeurs sont suivies, même si une marge de progression existe. »

Elle rappelle en revanche l’augmentation des prix et les retards d’approvisionnement sur le marché du papier depuis le second semestre de l’année 2021, qui « auront certainement des répercussions sur les volumes totaux de papiers achetés dans les années à venir ».

Selon l’ADEME, la consommation de papier pour les livres représente 7,8 % du total de papiers graphiques en France en 2021.

La commission Environnement et Fabrication du SNE assure une veille réglementaire sur les sujets environnementaux pour informer les adhérents du SNE quant aux nouvelles obligations, initiatives et changements. Elle est présidée par Pascal Lenoir, des éditions Gallimard.

Crédits : Michael Dziedzic/Unsplash

