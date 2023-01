Avec ou sans fève, les auteurs réclament leur part de la galette

« Pour participer, rien de plus simple : prenez-vous en photos avec une part de galette ! » Ensuite, il suffit d'expédier son portrait, galette en main, ainsi que nom-prénom ou pseudo. Le tout accompagné de son métier (auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, scénariste, traducteur, traductrice, etc.) à l'adresse : communication@la-charte.fr

« Nous intègrerons votre portrait et vos informations dans le cadre prédéfini. Nous vous la renverrons afin que vous puissiez la publier sur l'ensemble de vos réseaux avec le hashtag #pasdauteurpasdegalette. La Charte publiera également votre portrait sur ses réseaux (Twitter, Facebook et Instagram) », précise l'organisme.

Attention à ne pas oublier, dans sa publication, le message « #pasdauteurpasdegalette - Je suis pour un partage de la valeur proportionnel et approprié ». Une allusion directe à la directive européenne, que la France n'avait – sur la question de la rémunération – que partiellement transposée. Et, de ce fait, le Conseil d'État condamna le ministère de la Culture, pour avoir omis le terme « approprié ». C'est ballot, tout de même.

Exemple :

Et, pour les plus habiles, le fichier à remplir soi-même est également disponible :

Cette action vise, pour les créateurs, à se faire entendre auprès des pouvoirs publics mais également auprès du Syndicat National de l'Édition qui avait refusé d'aborder le sujet de la rémunération des artistes-auteur·rices lors des négociations interprofessionnelles.

« Plus nous serons nombreux et nombreuses à clamer haut et fort que le partage de la valeur d'un livre doit être proportionnel et approprié et plus nous serons entendu·es », note la Charte. Or, chance pour les interlocuteurs ciblés : l'opération reviendra chaque année !

À LIRE: Rémunération des auteurs : au Sénat, un cavalier législatif sans tête ni queue

Reste à trouver la période idéale pour évoquer le camembert de réparition des recettes pour le livre ? Le Camembert des rois, une variante très sérieusement envisagée lors de l'Épiphanie, pour changer de la frangipane et de la brioche. (si, si)

Crédits photo : Steph Gray, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Rentrée d'hiver 2019 : une nouvelle année littéraire lancée