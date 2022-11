Le ministère de la Culture condamné pour avoir lésé les auteurs

« Le pourcentage de droits d’auteurs perçus sur les ventes est en effet proportionnel — puisque reposant sur une notion de somme reversée à partir d’un montant découlant du pourcentage », analysait Me Delamarre, avocats des plaiognants devant la cour. « À ce titre, 0,5 % de droits d’auteurs est proportionnel. Mais peut-on considérer que la somme qui en découlera est appropriée en regard du travail réalisé ? »

Si la réponse du rapporteur général, Laurent Domingo, lors de l'audience du 17 octobre avait surtout démontré une faculté inouie à noyer des poissons, la décision finale du Conseil d'État aura désavoué une partie des conclusions exposées à la cour. Sans bouger les branchies.

Petite erreur de traduction ?

Le Comité pluridisciplinaire des artistes auteur (CAAP) et la Ligue des auteurs professionnels avaient porté le fer contre l’ordonnance de transposition de la directive européenne sur le droit d’auteur. En avril 2019, le texte posait l’exigence d’une rémunération « proportionnelle et appropriée » pour les auteurs, mais dans le document de mai 2011, la rue de Valois, éternelle étourdie, oubliait une partie des termes. Seule la rémunération proportionnelle figurait dans l’ordonnance.

Le CAAP et la Ligue avaient alors présenté un recours pour excès de pouvoir en juin 2021, cherchant à faire annuler le texte. Or, le moins que l’on puisse dire est qu’au sortir des conclusions du rapporteur général, l’ambiance était morose, tant l’intervention défendait bec et ongle l’ordonnance. Comme si les propos du directeur général du Syndicat national de l’édition, Pierre Dutilleul, avaient été suivis à la lettre : « Nous sommes très attachés au modèle actuel et nous n’avons pas envie de revenir dessus. »

En gommant le terme « approprié », Valois avait-il commis un impair ? On en doutait plus que raisonnablement en sortant de l’audience. D’ailleurs, Laurent Domingo était même allé jusqu’à un examen linguistique des termes, pour conclure que, même si les autres pays de l’Europe avaient utilisé les deux adjectifs, le français, lui, n’avait besoin que d’un. Émile Benveniste en rit encore…

Pourtant, la crainte de voir cette question une fois pour toutes enterrée planait lourdement sur les plaignants. Êtres de peu de foi…

Laisser la justice faire son travail...

Ce 15 novembre 2022 en devient particulièrement symbolique : journée mondiale consacrée aux écrivains indûment retenus prisonniers à travers la planète, elle coïncide avec le rendu de la décision du Conseil d’État. Certes, plusieurs points ont été rejetés, non sans une certaine ironie. Parmi eux, le fait que les Organismes de Gestion Collective puissent être habilités à représenter les auteurs lors de négociations interprofessionnelles ou la signature d'accords.

Ces mêmes OGC qui avaient savouré « une transposition ambitieuse pour les auteurs », comme l’indiquait le communiqué de la SACD en mai dernier. L’organisation estimait même que s’y trouvait « un cadre, des objectifs et un calendrier pour favoriser la conclusion d’accords professionnels entre auteurs et producteurs afin d’encadrer leurs pratiques contractuelles, faire émerger de nouvelles protections et garantir de nouveaux droits ».

La Scam, pour sa part, saluait « un intense et long combat mené par les auteurs et autrices ». Et soulignait surtout que « [s]eule une transposition ambitieuse, fidèle au texte d’origine et étendue à l’ensemble des pays européens permettra une juste application de la directive droit d’auteur, bénéfique à toute la création ».

« Comme si l’on expliquait à des salariés qu’ils seraient défendus par un syndicat qui compte dans ses rangs des représentants du patronat », notait Me. Delamarre. Un point qui n’aura pas convaincu la cour – de fait, le rapporteur général l’aura même occulté durant son intervention.

Et bim

Ainsi, seule l’une des conclusions a été approuvée : l’annulation de l’ordonnance du 12 mai 2021. Et ce, « en tant qu’elle ne prévoit pas que les auteurs cédant leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres ont le droit de percevoir une rémunération appropriée ».

Car pour déplaisants que soient les demandes que le Conseil d’État a balayées, le nœud gordien résidait bien dans la rédaction de l’ordonnance. Et le président Jacques-Henri Stahl ne s’en laisse sur ce point pas conter : ainsi, « pour la transposition de l’article 20 de la directive, un droit à rémunération complémentaire lorsque la rémunération proportionnelle initialement prévue se révèle exagérément faible », reprend-il.

Cet élément n’ayant pas été prévu, « contrairement à ce qu’exige la directive », l’absence d’une mention faisant état d’une rémunération qui « soit, d’emblée, “appropriée” », devient un manque cruel. Dès lors, « les requérants sont, par suite, fondés à […] demander l’annulation [de l’ordonnance] dans cette mesure ». Sur cette base, mais sur cette base seule. Un petit pas pour la justice, mais un grand pas pour les artistes-auteurs, notera-t-on.

L’État est par ailleurs contraint à verser 3000 € aux requérants, au titre de l’article L. 761-1.

Le camouflet est partiel, mais la gifle bien réelle pour le ministère, et plus encore, pour le cabinet de Roselyne Bachelot, à l’origine de cette ordonnance. Comment la nouvelle locataire de Valois, Rima Abdul-Malak composera avec cette décision ? ActuaLitté a sollicité le ministère de la Culture et reste en attente de sa réaction. La ministre qui plaidait pour une plus grande transparence quant aux revenus et ventes des auteurs disposera désormais d’une belle opportunité pour apporter plus de clarté et d’égalité.

« Même si ce succès n’est que partiel, nous nous réjouissons de cette issue dès lors que les conclusions du rapporteur public nous étaient pleinement défavorables », note le conseil du CAAP et de la Ligue.

