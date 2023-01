Académie française : nouvelle élection en mars pour le fauteuil 19

À 71 ans, la colère du lauréat du prix Goncourt 2013 pour Au revoir là-haut ne faiblit pas. Au contraire, « avec l’âge, je me radicalise ». Au micro de France Inter en ce jeudi 5 janvier pour la promotion de son dernier roman Le silence et la colère, chez Calmann-Lévy, à paraître le 10 janvier prochain, Pierre Lemaitre fustige le timing politique de la réforme des retraites. Soutien de l'insoumis Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles de 2012 et 2022, ce n’est pas la première fois qu’il remet en cause Emmanuel Macron.