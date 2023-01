Des sans abris dans les bibliothèques de Paris : la mission sociale

Des frimas de l’hiver aux températures glaciales, passer la nuit dehors relève d’une gageure terrible. Si les journées sont longues, quand on vit dans la rue, les soirées préfigurent d’autres difficultés encore. Or, les établissements de prêt enregistrent, depuis une dizaine d’années, une recrudescence de publics précaires — des sans-abri, pour le dire plus crûment. Le Monde a fait paraître une enquête, où les espaces parisiens sont désormais des centres d’accueil inédits.

Au chaud, au calme...

Oublier un instant son existence, entre les pages d’un livre, l’image fait sourire : pour certains, elle n’a rien d’une illusion. Après tout, une bibliothèque présente de multiples avantages : la chaleur du lieu, des accès à internet et plus prosaïquement, des fauteuils bien souvent confortables.

Sophie Bobet, à la direction de la Médiathèque de la Canopée depuis janvier 2018, le note : « On assiste en direct à la montée de la pauvreté. Peut-être parce qu’on est repéré comme un lieu de fonction sociale où on respecte ces usagers autant que les autres. »

Or, la présence de sans domicile fixe en ces lieux ne date pas d’hier : au milieu des livres, on conserve une place, une existence — qui sait : on parvient à se protéger durant la journée. Ces visiteurs en marge des usagers classiques sont surnommés « les séjourneurs ». Ils passent, profitant d’un accueil qui au fil des années, a appris à comment prendre en charge celles et ceux qui arrivent.

« Les bibliothèques ne sont plus cet univers académique et intimidant d’il y a deux décennies. Elles ont développé tout une gamme de services pour être à l’écoute », garantit Marine Roy, sous-directrice de l’éducation artistique et des pratiques culturelles de la Ville de Paris.

Marginaux ? Un terme commode

En janvier 2010, Vincent Chevalier publiait un mémoire sous la direction de Christophe Catanèse, Les publics sans-abri en bibliothèque publique. « Si, depuis plusieurs décennies, les bibliothèques revendiquent leur mission sociale et vont au devant des plus démunis en développant des services hors les murs, elles restent bien désemparées quand les plus démunis d’entre eux viennent dans leurs murs », constatait déjà Delphine Quéreux-Sbaï, alors directrice de la BMVR de Reims, en 2008.

Alors que les services en bibliothèques se sont multipliés — depuis l’aide au devoir, jusqu’à des accompagnements administratifs, etc. — les séjourneurs représentent, de longue date, un public moins sexy. Autant les parents incarnent des électeurs susceptibles d’intéresser les pouvoirs publics, autant les sans-abri représentent une population que l’on classe rapidement dans la catégorie « marginaux ». À tort.

« Depuis longtemps les bibliothécaires ont pris la mesure de ce rôle, avec d’autant plus de motivation qu’il s’accorde avec les valeurs démocratiques et humanistes qui forgent généralement l’idéal, sinon l’identité, du métier », notait alors Vincent Chevalier.

Accueillir les visiteurs, tous

L’utopie du Livre — et de la Connaissance qu’il est censé renfermer — pour sauver le monde a fait long feu. Pour autant, le rôle social des établissements, lui, s’est accru, autant que la prise de conscience : répondre aux visiteurs, quels qu’ils soient. Et si le « clochard » dérange ou gêne, les bibliothécaires s’efforcent de prendre soin de leurs visiteurs. Tous.

À ce jour, on compte sur Paris 33 établissements qui disposent de solutions destinées aux plus démunis : cours de français, assistance juridique, etc. en plus des animations plus classiques. Et bien entendu, suivant les arrondissements, les attentes et les personnes diffèrent grandement. Y compris pour un usage très pragmatique : toilettes, eau courante…

Et voilà qui pose des difficultés sociales simples. À Vaclav-Havel, dans le 18e, on pose le constat : « Quand vous avez une présence constante de 90 personnes, majoritairement des hommes, sur un même plateau, que répondre aux familles du quartier qui ne trouvent plus de place ? Certaines ne sont pas revenues. Ça a été un choc. »

Le choc des cultures fait place à celui du fossé socio-économique, auquel ne peuvent seuls répondre les professionnels. Si les établissements n’ont pas vocation à différencier ni discriminer les personnes suivant qu’elles soient SDF ou thésardes, l’accueil s’impose. Et la formation ainsi que l’accompagnement de même.

De la tutelle aux pouvoirs publics

Aurélie Filippetti, récemment nommée à la direction des Affaires culturelles de la Ville de Paris, le souligne auprès du Monde : « Cette fréquentation correspond à l’évolution de la pauvreté dans la société française. Les agents considèrent naturellement que les accueillir fait partie de leurs missions. Il ne fallait pas les laisser seuls face à ce phénomène. » Raison pour laquelle la ville a déployé plusieurs partenariats avec des associations et organismes spécialisés dans les actions sociales.

Toujours préférable à l’idée de recourir aux forces de l’ordre ou au pompiers. Depuis 2015, l’association Bibliothèques sans Frontières propose une offre culturelle — jeux de société, internet, télévision — dans le cadre du Plan d’Urgence Hivernale. Il s’agit d’offrir dans des gymnases et lieux mobilisés en cas de températures très basses, un peu de divertissement, en plus des lits de camp, du repas chaud et de la douche.

Les bibliothèques ne peuvent en assumer autant, tout en ayant à endosser son « rôle social ». Sans froisser les usagers qui s’estiment plus légitimes. En janvier 2008, dans le cahier des lecteurs de la BPI, on pouvait lire : « Des individus SDF sont librement admis dans la bibliothèque. Cependant, il serait plus souhaitable que vous changiez votre politique d’accueil en empêchant d’entrer ceux qui sentent très mauvais et ne se lavent jamais, car ces derniers sont une infection et incommodent fortement leurs congénères. »

Comme le concluait alors Vincent Chevalier, le ministère de tutelle — la rue de Valois, mais celui de la Santé peut-être aussi, et d’autres — auraient à se pencher sur la question. « Pour les bibliothécaires, accueillir et parler à des gens qui sont dans la marginalité, voire dans l’illégalité peut mettre en porte-à-faux », relève le mémoire.

Un effort de bonne volonté collectif reste nécessaire.

