Cultura vs les bibliothèques ? “L’idée était avant tout de matérialiser l’éloignement

La Fondation Cultura, créée en 2012 par la chaine de grandes surfaces culturelles homonyme, finance diverses actions pour renforcer l'accès à la culture. Parmi ces projets d'intérêt général, une collecte de fournitures scolaires, un dispositif facilitant la pratique musicale en orchestre, un soutien au concours national des Petits champions de la lecture ou encore des actions de lutte contre l'illettrisme.

En tant que fondation d'entreprise, celle-ci est dotée par la société Cultura, d'un montant qui ne nous a pas été communiqué. L'intégralité des actions est toutefois financée par l'intermédiaire de cette dotation. Comme le prévoit la loi française, elle permet à l'entité Cultura de payer moins d'impôt, tout en valorisant son image de marque.

Parmi les actions de la Fondation, une campagne d'affichage publicitaire, afin de sensibiliser citoyens et décideurs à la place de la culture dans la société, et aux difficultés d'accès à celle-ci, pour une certaine partie de la population française. Depuis 2014, différentes campagnes ont été conçues, accessibles sur le site de la structure. « Depuis 8 ans la Fondation d’entreprise Cultura bénéficie d’un soutien de la part de la Fondation JC Decaux, au travers d’une dotation d’environ 1500 faces sur l’ensemble du territoire », nous précise Nathalie Klochendler, déléguée générale de la Fondation d’entreprise Cultura et directrice Marque et Communication de Cultura.

Les affiches de la campagne 2023 seront donc présentées en divers lieux, sur des panneaux publicitaires JC Decaux, jusqu'en avril prochain.

Touche pas à ma bib

Seules trois affiches sur les quatre de la campagne 2023 seront bel et bien présentées sur le territoire français. Le dévoilement des images annuelles, le 4 janvier dernier sur Facebook, a provoqué une lever de boucliers des professionnels des bibliothèques.

Le slogan d'une des affiches, soulignant que la « première » bibliothèque « est à 100 km » de ce village de campagne, a paru un peu trop éloigné de la réalité aux bibliothécaires. Et pour cause : avec 16.500 lieux de lecture publique sur le territoire, aucun village ne se trouve réellement à 100 km de l'un d'entre eux, bien au contraire. 89 % des Français ont un lieu de lecture dans leur collectivité, et 91 % des usagers des bibliothèques mettent moins de 20 minutes à s'y rendre, selon le ministère de la Culture.

Certes, il existe des disparités, parfois assez importantes, selon les territoires, et un lieu de lecture n'en vaut pas un autre, sur le plan des moyens, des équipements et surtout du personnel. Rappelons par exemple qu'une bonne partie du réseau des bibliothèques fonctionne grâce aux bénévoles, qui seraient 70.000, soit 12.000 à 12.500 équivalents temps plein, selon un rapport de février 2022.

Les commentaires se multiplient sous la publication de la Fondation Cultura, qui a finalement retiré l'image de son site et du réseau social ce 9 janvier.

Comme souvent sur internet, c'est un peu tard : le même jour, un communiqué interassociatif de professionnels des bibliothèques est publié, pour effectuer une petite mise au point sur la campagne. « Aucun Français ne se trouve depuis son lieu d’habitation à plus de 100 km d’une bibliothèque. En effet, les données annuelles de l’observatoire de la lecture publique permettent d’établir que 93 % des Français sont à moins de 10 minutes en voiture d’une bibliothèque », soulignent les associations professionnelles.

Saluant les autres actions de la Fondation, elles insistent : « Il nous semble néanmoins essentiel de ne pas laisser s’installer, à la faveur d’une campagne de communication, une représentation fausse de la présence des bibliothèques sur les territoires qu’ils soient urbains ou ruraux. »

« Exagération publicitaire »

« Notre message visait à valoriser le rôle d’institutions telles que les bibliothèques, musées, salles de spectacle, en tant que symboles culturels », assure Nathalie Klochendler. « La promotion des bibliothèques, sous toutes leurs formes en tant qu’équipements culturels de proximité, est au cœur de la mission de notre Fondation et c’est pourquoi nous avons consacré l’une des affiches de la campagne à ces structures. »

« La Fondation Cultura est plus particulièrement engagée auprès de Bibliothèques sans Frontières depuis de nombreuses années et nous avons coconstruit depuis un an un nouveau programme qui a déjà permis la création de 45 Microbiblis dans de lieux où le manque de structures de ce type se faisait ressentir », rappelle par ailleurs la déléguée générale. Ces microbiblis, dotées de 1500 livres, sont animées par des « activistes culturels » formés par l'ONG Bibliothèques sans Frontières.

Cette autre action impliquant la fondation d'entreprise avait aussi soulevé des discussions au sein de la profession, certains bibliothécaires craignant que des collectivités substituent cette proposition caritative au développement d'un véritable service public de la lecture.

Les campagnes de la Fondation Cultura s'appuient sur « l’exagération publicitaire pour interpeler le public », ce qui expliquerait l'écart volontaire entre la réalité et le slogan affiché. « Dans le cas de ce visuel, je vous l’accorde, nous aurions pu nous contenter d’évoquer les quelques kilomètres qui parfois séparent un citoyen de la première bibliothèque pour valoriser le rôle tellement crucial de ces équipements culturels et pour encourager leur développement. L’idée était avant tout de matérialiser l’éloignement, qu’il soit réel ou psychologique. »

L'affiche polémique a également été retirée de la campagne publicitaire générale.

Photographie : l'affiche de la campagne 2023 de la Fondation Cultura