Les bénévoles, “un rôle essentiel dans l’organisation des bibliothèques

70.000 bénévoles, soit 12.000 à 12.500 équivalents temps plein selon leur temps de présence, sont aujourd'hui engagés dans des actions au sein des bibliothèques territoriales, chiffre auquel s'ajoutent 20.000 personnes du réseau « Lire et faire lire » et 10.000 autres investies dans des associations œuvrant dans le domaine du livre et de la lecture.

Au-delà de ce chiffre très impressionnant, Philippe Marcerou, Christian Bigaut, Isabelle Duquenne et Françoise Legendre, inspecteurs généraux de l’éducation, du sport et de la recherche ont voulu rendre compte du rôle et de la place de ces bénévoles dans le réseau de lecture publique. Une force de travail hétéroclite, mais non négligeable pour le fonctionnement des établissements, en particulier dans les territoires ruraux.

Juridiquement, ce bénévolat se caractérise par une absence de rémunération — à l'exception d'un éventuel remboursement de frais — et de lien de subordination, mais aussi par « une participation effective à une mission de service public », d'au moins deux heures hebdomadaires.

La difficulté à caractériser le statut de bénévole se retrouve dans les textes permettant d'encadrer les activités : « [L]a moitié des communes et des structures intercommunales qui ont répondu à l’enquête ont déclaré proposer une charte, un contrat ou une convention aux bénévoles. »

Afin d'éviter la création de contentieux, notamment la possible qualification d'un bénévolat de longue durée en « travail dissimulé », la mission d'inspection recommande « de contractualiser avec le bénévole par un texte définissant de manière claire les objectifs, moyens et modalités assurant la continuité du service public liés à l’activité du bénévole ». Est d'ailleurs proposée en annexe du rapport une « convention-type de bénévolat assortie de plusieurs documents complémentaires », pour encadrer la relation sans pour autant contraindre le bénévole à des obligations.

Des profils variés

Sans surprise, les bénévoles sont plus nombreux « dans des communes de 2000 à 10.000 habitants et majoritaires dans les communes de moins de 2000 habitants. Les communes de moins de 500 habitants qui disposent d’une bibliothèque ont recours exclusivement à des bénévoles », notent les inspecteurs.

La majorité des bénévoles ont plus de 65 ans, les femmes y sont majoritaires (plus de 90 %), et le profil majoritaire est celui d'une retraitée d'une profession intellectuelle, ancienne enseignante. On y trouve toutefois « des actifs travaillant à domicile ou à temps partiel, parents d’enfants scolarisés », notamment dans les communes en banlieue des grandes villes. Dans l'ouest de la France, un nombre « significatif » de collégiens et de lycéens sont bénévoles.

« Si la grande majorité des équipes bénévoles a plus de 65 ans, on relève aussi l’implication montante de personnes qui ont entre 18 et 65 ans : leur présence semble nettement plus importante dans les bibliothèques qui montrent une forte vitalité, les réseaux intercommunaux actifs », remarque-t-on encore dans le rapport.

La durée d'engagement des bénévoles est longue pour ceux âgés de 70 à 75 ans, mais tend à diminuer, « ce qui ne doit pas être considéré comme un élément négatif ».

Par ailleurs, les inspecteurs s'engagent sur un point assez polémique, en soulignant qu'il « n’est pas possible de démontrer que le recours au bénévolat limite l’emploi public en bibliothèques »

Mieux connaitre, mieux former

D'une manière générale, les bibliothèques départementales ont une idée assez vague des bénévoles engagés sur le réseau des bibliothèques municipales et intercommunales, alors qu'elles sont chargées des dispositifs de gestion et de formation de ces mêmes bénévoles. Aussi la mission recommande-t-elle des études fréquentes, pour mieux les connaitre.

Autre recommandation, qui découle de la précédente, une professionnalisation des bénévoles doit être visée, notamment par les dispositifs de formation et le partage de bonnes pratiques. Les inspecteurs recommandent même de conditionner l’attribution des aides départementales à la professionnalisation des titulaires et des bénévoles.

Des formateurs, au sein des bibliothèques départementales, pourraient également prendre en charge les bénévoles dans cette professionnalisation, et permettraient d'éviter des formations privées, au coût bien plus élevé... La mise en place d'une formation de base commune, en ligne, est également préconisée. La mission relève en effet que certains bénévolats peuvent déboucher sur des formations diplômantes et des reconversions professionnelles.

Le rapport complet est accessible à cette adresse.

Photographie : bibliothèque de Grignols (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)