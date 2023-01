Au Royaume-Uni, les librairies se multiplient et font rêver

Outre-Manche, les libraires ont la cote. À en croire les chiffres de la BA, qui concernent le Royaume-Uni et l'Irlande, le nombre de librairies a atteint en 2022 un niveau inédit pour les dix dernières années. En fin d'année dernière, l'association comptait 1072 membres, contre 1027 fin 2021.

Parmi les explications qu'avance l'organisation professionnelle, la crise sanitaire, qui aurait suscité des vocations ou poussé un certain nombre de rêveurs à concrétiser leur projet. « Parallèlement à l'expansion de la chaine Waterstones, cette nouvelle vient confirmer le fait que les librairies sont cruciales et indispensables à nos centres-villes », souligne Meryl Halls, directrice de l'association.

Si la période de la crise sanitaire semble avoir pesé dans les créations ou reprises d'enseignes, la hausse du nombre de librairies est continue depuis six années consécutives, précise-t-elle à l'Independent.

Quant au cas de Waterstones, une des plus importantes chaines du Royaume-Uni, son rachat des magasins Blackwell's marque une certaine concentration du secteur, mais aussi la préservation d'une vingtaine de points de vente...

La Booksellers Association, qui assure réunir 95 % des libraires professionnels du Royaume-Uni et d'Irlande, prévient tout de même que l'année 2023 s'annonce délicate, économiquement, en raison de la forte inflation.

Rêver et faire rêver

Les vocations de libraires ne risquent toutefois pas de se tarir : d'après un sondage commandé par American Express Shop Small sur les commerces de proximité, quatre Britanniques sur dix rêvent d'ouvrir leur propre boutique. Et les projets se portent avant tout sur la librairie, en première place des commerces que nos voisins insulaires rêveraient d'inaugurer. Et ce, devant les cafés, les boutiques de vêtements et autres restaurants...

Dans l'esprit des Français, elles jouissent d'une place tout aussi honorable. En juillet 2022, l'institut CSA révélait son 7e baromètre du centre-ville et des commerces, dans lequel les interrogés, à 60 %, se disaient attentifs à la présence d'une librairie dans le centre-ville. Ce type de commerces figurait alors en 4e place, derrière la boulangerie, la pharmacie et la boucherie/charcuterie.

Un centre-ville ainsi équipé serait d'ailleurs plus attractif, tout simplement. Une étude sur les apports de ces commerces si particuliers — commandée par la Booksellers Association, donc assez orientée à l'origine — soulignait qu'ils s'investissaient souvent dans la création et l'animation d'un réseau culturel et social. L'accueil réservé aux clients, le soin apporté à l'ambiance particulière du lieu ou encore à l'aspect visuel de la vitrine seraient d'autres atouts des librairies dans l'offre commerciale d'une ville.

Des néo-libraires enthousiastes

L'engouement pour les librairies ne se limite pas à Albion. L’American Booksellers Association, équivalent de la Booksellers Association aux États-Unis, rapportait ainsi 2023 magasins membres à la mi-2022, un chiffre bien supérieur aux 1689 de début juillet 2020. « C’est assez épatant lorsqu’on pense à la situation désespérée de ces magasins en 2020 », soulignait alors la directrice générale, Allison Hill.

À LIRE: 18 000 licenciements prévus par Amazon, y compris en Europe

En France également, la période récente a marqué un changement de tendance quant au nombre de librairies. Les années 2015-2018 restaient du côté d'une baisse générale des points de vente, en France, mais la saison 2019-2021 a au contraire révélé un fort dynamisme en matière de reprises et, surtout de créations d'établissements.

Une étude de la société de conseil Axiales, mi-2022, relevait ainsi 70 créations de librairies en 2021, pour 17 reprises de lieux. Pour 28,7 % des libraires interrogés, le Covid avait bien motivé l'envie de « changer de vie », mais la crise sanitaire a tout de même été perçue comme une embûche conséquente par un grand nombre de néo-libraires.

L'année 2023 restera, pour ces jeunes libraires, une épreuve du feu, dans un contexte de forte inflation.

Photographie : une librairie d'occasion, à Londres (illustration, jmm, CC BY-NC-ND 2.0)

DOSSIER - 15 livres jeunesse à offrir pour enchanter Noël