Les libraires, acteurs essentiels pour “la vitalité et la pérennité des centres-villes

L'heure est sombre pour les centres-villes : mis en difficulté depuis plusieurs années par la multiplication des voitures et la raréfaction des places de stationnement, mais aussi par la concurrence de la vente en ligne et des zones commerciales des périphéries, ces espaces perdent parfois des commerces à vitesse grand V.

À ces conditions déjà complexes se sont ajoutés, avec la crise sanitaire, le développement du télétravail, qui ne favorise pas les achats sur le trajet du retour, mais aussi la baisse de la fréquentation et la fermeture des commerces, évidemment, qu'ont provoqués les confinements et les restrictions de déplacement. À ces modifications des habitudes d'achat s'en ajoutent d'autres, comme l'exploitation des données des clients ou encore l'ouverture de tiers-lieux qui mêlent allègrement offre de loisir et incitation à la consommation.

Pour les librairies des centres-villes, le contexte n'est donc pas des plus évident, et les investissements pour se maintenir au niveau des plateformes en ligne ou des grandes surfaces culturelles ne sont souvent pas possibles.

Et pourtant, la librairie est résiliente, comme l'ont prouvé les observations réalisées en France comme au Royaume-Uni, ces derniers mois. Le rapport commandé par la Booksellers Association apporte quelques éléments d'explication, mais s'applique surtout à mettre en avant tous les apports de ces commerces du livre aux centres-villes.

De l'accueil à l'offre en magasin

La méthodologie derrière le rapport est assez simple, puisque des libraires ont été interrogés sur les actions qu'ils menaient, dans différents domaines : 205 réponses reçues entre août et octobre 2021 ont été utilisées par les auteurs de l'étude.

La diversité des centres-villes arrive en tête des catégories pour lesquelles les libraires sont particulièrement efficients : outre la vente de livres, ces commerces peuvent promouvoir ou vendre des entrées pour divers événements locaux, ou encore apporter un soutien à diverses causes. « La diversité des offres du centre-ville outrepasse désormais le seul commerce, en évoluant vers des centres communautaires », qui participent à la création d'un réseau culturel et social dans une ville. Les commerces sont par ailleurs souples et ouverts à l'expérimentation, comme l'ont prouvé les adaptations aux nouvelles conditions imposées par la crise sanitaire.

La diversité de l'offre, dans les librairies cette fois, est aussi un facteur qui renforce ce réseau et dynamise le centre-ville. Un libraire indépendant indique ainsi qu'il « se fournit auprès de la communauté locale, ce qui renforce l'économie circulaire ». Toujours du côté marchand, les libraires sont susceptibles de participer à des événements locaux comme les marchés ou les brocantes, et la solidarité des libraires avec d'autres commerces semble développée.

L'apparence et l'attractivité sont deux autres domaines dans lesquels les librairies pèsent particulièrement : par le soin apporté à l'aspect de leur boutique, à son ambiance, à l'agencement de leur vitrine, ils incitent aux visites. D'après les témoignages recueillis, l'ouverture ou la présence d'une librairie dans un centre-ville serait par ailleurs très valorisante, aux yeux des passants.

L'accueil réservé aux clients constitue un autre point fort des librairies : outre le conseil évident apporté aux lecteurs, les libraires sont à l'initiative d'activités et d'événements divers, commerciaux ou non, d'ailleurs. Cet accueil est souvent personnalisé, et les commerçants du livre n'hésitent pas à proposer une tasse de thé ou à laisser les clients utiliser les toilettes. Leurs commerces proposent souvent des emplacements pour les vélos, par exemple, ce qui peut faciliter l'accessibilité aux centres-villes. Ce dernier point est toutefois celui où les libraires ont le moins d'impact : toutefois, l'étude relève qu'une bonne partie d'entre eux ont conscience de la nécessité cruciale de travailler cet aspect.

Photographie : illustration, Éditeur et comptoir N'a Qu'1 Oeil, Bordeaux (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)