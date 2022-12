Marguerite Abouet, personnalité 2022 de la Bande dessinée

En 2022, après des délibérations et un vote mouvementés, c’est la scénariste ivoirienne Marguerite Abouet qui l’emporte d’une courte tête. Elle a reçu cette année le « Prix du scénariste - Jacques Lob » au festival de Blois et a fait son grand retour avec un nouveau volume de son best-seller « Aya de Yopougon » (dessin de Clément Oubrerie, Gallimard BD). Elle fera l’objet d’une grande exposition lors du Festival d’Angoulême à la fin du mois de janvier 2023. Avec elle, c’est un point de vue féminin et décentré qui triomphe en des temps d’âpres débats sociétaux.

Cette distinction récompense une autrice africaine dont les thèmes, profonds et humains, mais aussi la langue, inventive et savoureuse, s’avèrent particulièrement originaux. Une personnalité de la bande dessinée qui échappe à la tonitruante actualité du moment et qui mérite d’être lue pour son intelligence, son empathie, la finesse de son observation et sa joie de vivre. Une autrice de bande dessinée qui fait aimer la bande dessinée.

Il y a, sur la seconde place du podium, Pascal Ory, que Marguerite Abouet coiffe d’une tête. Pascal Ory qui, en intégrant le 37e fauteuil des « immortels » a fait en quelque sorte entrer la bande dessinée à l’Académie Française. Une légitimation qui distingue également Benoît Peeters qui vient de passer une année au Collège de France.

Jean-Marc Rochette occupe la troisième place du podium avec son ultime album, La Dernière Reine, un autre best-seller dans l’air du temps qui a marqué l’année. François Bourgeon, qui vient de faire paraître son dernier Passagers du vent ou Neil Gaiman ont également été cités, de même qu'un grand disparu : Kim Jung Gi...

Scénariste notamment des séries, toutes éditées par Gallimard, Aya de Yopougon (sept tomes dessinés

par Clément Oubrerie depuis 2005 et une adaptation cinématographique qui a été nommée pour le César du

meilleur film d’animation en 2014), Akissi (dix tomes dessinés par Mathieu Sapin depuis 2010), Bienvenue (trois

tomes dessinés par Singeon depuis 2020) et Commissaire Kouamé (deux tomes dessinés par Donatien

Mary depuis 2017), elle est Chevalière des Arts et des Lettres depuis 2016.

Lue aussi bien en Côte-d’Ivoire qu’en France, son œuvre pleine d’humour, d’intelligence et de sensibilité forme un trait d’union entre les continents et entre les générations. Saluée par le « Prix du scénariste - Jacques Lob » au festival de Blois 2022, elle fera l’objet d’une grande exposition à Angoulême fin janvier 2023.

Crédits photo : ActuaBD