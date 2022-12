Italie : mort de deux grands critiques littéraires

Après la mort, début décembre, du plus grand spécialiste de l’édition italienne contemporaine, Gian Carlo Ferretti, un autre deuil secoue le monde culturel italien. Le critique littéraire, historien de la littérature et essayiste Alberto Asor Rosa est décédé à Rome à l’âge de 89 ans. Pendant 52 ans il a été professeur de littérature italienne à l’université La Sapienza de Rome et il a conjugué sa passion pour la littérature avec son engagement politique et civique (en 1979, il est élu député du Parti communiste italien). Il a participé avec ses écrits au débat sur les relations entre intellectuels et pouvoir en Italie.

Alberto Asor Rosa, décédé le 21 décembre 2022, dont le nom est un palindrome, était hospitalisé depuis dix jours à la clinique Villa Margherita de Rome. Sa fille Angela a déclaré à l’agence de presse Ansa : « Il devait partir ce vendredi. Il semblait aller mieux, mais il a fait un arrêt cardiaque soudain. »

Alberto Asor Rosa, intellectuel de formation marxiste, était une figure de proue de la scène culturelle et politique du dernier demi-siècle. Né à Rome en 1933, il avait obtenu son diplôme en produisant un mémoire de fin d’études sur Vasco Pratolini.

L’engagement politique

Alberto Asor Rosa s’est toujours intéressé à des questions telles que la relation entre la classe dirigeante et le peuple, les intellectuels et le pouvoir, participant aussi directement à la vie politique et au débat public. En effet, avec Les écrivains et le peuple (Scrittori e popolo, publié par Samonà e Savelli en 1965), il a analysé le changement anthropologique des dernières décennies, ainsi que la relation de la gauche intellectuelle avec le prolétariat.

En 1956, à la suite de la révolution hongroise, il est l’un des signataires du célèbre Manifeste des 101, par lequel plusieurs intellectuels se rangent contre l’interventionnisme soviétique, et il se sépare du PCI, le parti communiste italien, pour ne le réintégrer qu’en 1972 (et devenir député dans les rangs du PCI sept ans plus tard).

Alberto Asor Rosa a également collaboré au quotidien La Repubblica et à plusieurs périodiques militants avec des articles sur des questions civiles, politiques et environnementales.

Une vie consacrée à la littérature

Il a été professeur pendant plus d’un demi-siècle à l’université la Sapienza de Rome, jusqu’en 2003, date à laquelle il a atteint l’âge de la retraite, et a même repris l’enseignement pendant quelques semestres après sa retraite.

Il a consacré toute sa carrière à l’histoire de la littérature, en particulier à la période baroque et à la littérature de l’époque moderne, publiant Storia europea della letteratura italiana (Einaudi, 2009).

Comme dans la sphère politique, il avait également des goûts très marqués en matière de littérature. Ainsi que le rapporte l’agence de presse Ansa, son classique préféré était l’Orlando Furioso de Ludovico Ariosto : « L’âge idéal pour lire intensément l’Orlando Furioso et ne plus s’en détacher se situe entre 30 et 40 ans, lorsqu’on est encore assez jeune pour se rappeler que la réalité quotidienne n’est pas tout, et déjà assez mûr pour comprendre qu’au-delà du visible, il existe des mondes qu’il ne faut pas perdre. »

Au contraire, l’un des écrivains et intellectuels qu’il n’a jamais appréciés est Pier Paolo Pasolini : « Non pas que Pasolini, de manière triviale, soit immoral (…) Il était bloqué dans une contemplation, aussi noble soit-elle ; en revanche Italo Calvino posait la question de la responsabilité de la littérature dans le monde », explique un article de Linkiesta qui résume la pensée de l’universitaire, qui avait mis en parallèle les intellectuels Italo Calvino et Pier Paolo Pasolini.

Bien qu’il soit italianiste, il a également écrit un essai sur l’écrivain allemand Thomas Mann et un tout récent sur Joseph Conrad (Einaudi, 2021).

Gian Carlo Ferretti universitaire

Ce deuil a été précédé d’une quinzaine de jours par la mort d’un autre grand intellectuel italien, historien de l’édition et journaliste : Gian Carlo Ferretti, décédé dans la soirée du vendredi 9 décembre à son domicile de Milan à l’âge de 92 ans.

Comme Alberto Asor Rosa, Gian Carlo Ferretti a combiné son activité de critique littéraire à celle de professeur universitaire, sans oublier son engagement politique en tant que membre du Parti communiste italien.

Né en 1930 à Pise (Toscane), il sort diplômé en littérature italienne de l’université de sa ville, avec Luigi Russo, un autre important historien de la littérature, et a commencé une intense activité dans le journalisme et dans l’édition.

Sa carrière universitaire a été longue : à partir de la seconde moitié des années 1960, en effet, il a longtemps enseigné la littérature italienne et l’histoire de l’édition du XXe siècle, d’abord à l’Università Statale de Milan, puis à l’université La Sapienza de Rome, et plus tard à l’université de Roma Tre et à l’université de Parme.

Le critique littéraire et le journaliste

En 1953, Gian Carlo Ferretti, qui avait rejoint le PCI, s’était installé à Milan et avait commencé à travailler dans le journalisme, notamment de gauche, d’abord comme rédacteur au Calendario del Popolo (1953-1955), puis à l’Unità, jusqu’en 1965, où il est responsable de la page culturelle. Ensuite, de 1982 à 1984, il est directeur éditorial d’Editori Riuniti, maison d’édition née de la fusion de deux maisons proches au Parti communiste Italien. Par ailleurs, dans les années 1950 et 1960, il a été critique et essayiste pour diverses revues littéraires.

Spécialiste des grands écrivains éditeurs du XXe siècle, d’Elio Vittorini à Italo Calvino, de Cesare Pavese à Vittorio Sereni et Giorgio Bassani, il a publié de nombreux essais sur les principaux écrivains et critiques italiens du XXe siècle, avec un intérêt particulier pour la production de Pier Paolo Pasolini, dont il a été l’un des premiers critiques. Pendant près de 70 ans, il a également étudié les évolutions des mondes de l’information et de l’édition.

Crédits photo : Michele Bitetto/ Unsplash

