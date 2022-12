L'éditeur égyptien Khaled Lotfy retrouve la liberté

Khaled Lotfy a ouvert une librairie au Caire, Tanmia Bookshop, en 2011, qui a bientôt donné naissance à une structure d'édition. Aussi nommée Tanmia, elle publia de nombreuses traductions de récits d'auteurs étrangers en arabe, ainsi que des œuvres originales.

Un livre aura suffi à faire basculer la vie de Lotfy : il tente de proposer une traduction en arabe de The Angel : The Egyptian Spy Who Saved Israel d'Uri Bar-Joseph. L'ouvrage relate l'histoire d'Ashraf Marwan, haut responsable égyptien devenu espion pour le Mossad, les services secrets israéliens.

En avril 2018, le libraire-éditeur est interpelé par les forces de l'ordre égyptiennes et placé en détention, accusé de « divulgation de secrets militaires » et « propagation de fausses rumeurs ». Le pouvoir en place, incarné par le président Abdel Fattah al-Sissi, voyait de toute évidence d'un mauvais œil un ouvrage qui exposait la collaboration d'un agent arabe avec le gouvernement israélien...

La condamnation à 5 années de prison est tombée en février 2019, et les différents recours, jusqu'à la chambre de Cassation, ont échoué.

« Il est incompréhensible que Khaled Lotfy puisse être emprisonné, non seulement pour avoir publié un livre, mais encore plus pour avoir publié une nouvelle version d'un ouvrage qui était déjà disponible. Sa seule chance de liberté est une grâce présidentielle, et nous implorons le président Abdel Fattah al-Sissi de libérer Khaled afin qu'il puisse retrouver sa famille » demandait l'Union internationale des éditeurs (UIE), début 2020.

Khaled Lotfy aura purgé sa peine dans sa quasi-totalité. « Ce que Khaled a enduré est affreusement injuste. Nous lui souhaitons le meilleur auprès de sa famille et à l'avenir. Nous espérons que le gouvernement égyptien prendra des mesures progressistes, vers des changements législatifs assurant une plus grande liberté d'expression, pour que les citoyens ne soient plus emprisonnés pour ce qu'ils écrivent ou publient », déclare Kristenn Einarsson, à la tête du comité Liberté de publier de l'UIE.

En 2019, l'organisation internationale des éditeurs avait décerné à Lotfy son Prix Voltaire, qui salue l'engagement d'un professionnel de l'édition dans la défense de la liberté d'expression.

Photographie : illustration, Ben Schumin, CC BY-SA 2.0