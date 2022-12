Marketplace et concurrence : Amazon obéira scrupuleusement à Bruxelles

Juillet 2019 s’ouvrait une enquête de Bruxelles, et pas de celles qui font sourire : quelle utilisation Amazon faisait-il des données générées par les vendeurs tiers ayant recours à la place de marché ? Dans un premier temps, la Commission européenne concluait, le 10 novembre 2022, que le cybermarchand disposait d’une position dominante sur les marchés français et allemand.

Elle constatait par ailleurs que l’exploitation d’informations issues de la marketplace lui conférait un pouvoir évident : celui de mieux calibrer ses offres. Donc de fausser les règles de la concurrence, en empêchant le libre commerce. C’était le 10 novembre 2020.

Or, ce même jour, une seconde enquête débutait. Cette fois, il s’agissait d’évaluer le fonctionnement du bouton Ajouter au panier (ou Buy Box). De fait, dans le cadre du programme Prime, un traitement de faveur conduisait systématiquement à ce que le consommateur soir rerouté vers les offres d’Amazon. Au détriment des vendeurs tiers.

Cette fois, la position dominante couvrait les marchés français, allemand et espagnol. Car le bouton favorisait indûment Amazon, de manière systématique.

Il suffisait de demander...

On ne mange pas à la table du diable, même avec une grande cuillère. Et en la matière, même Amazon a tout à redouter des autorités européennes. Pour échapper à une sanction économique phénoménale, Amazon a avancé plusieurs engagements :

• ne pas utiliser les données non publiques découlant des vendeurs de la marketplace et cette mesure concerne autant les outils automatisés que les employés ;

• ne pas recourir aux données pour privilégier des offres Amazon.

Concernant le bouton Ajouter au panier, d’autres corrections seront apportées :

• traiter les vendeurs de manière égale lors de la présentation des offres à destination de la Buy Box ;

• présenter une offre alternative à celle qui a obtenu la Buy Box, s’il en existe une autre suffisamment différenciée tant sur le prix que les conditions de livraison. Les deux propositions seront alors mises en balance ;

Plus globalement, la firme américaine veut rassurer quant aux principales préoccupations qu’avait exprimées Bruxelles. Et pour ce faire, nouvelle salve de solutions techniques :

• fixer des conditions et des critères non discriminants dans présentation des vendeurs de la marketplace et des offres Prime ;

• permettre aux clients Prime de choisir librement un transporteur ou service logistique de leur choix pour la livraison. Et ce, jusqu’à permettre de négocier directement les conditions commerciales de transport ;

• ne pas utiliser les datas obtenues via Prime sur les performances et conditions des transporteurs tiers.

Pour le mieux dans le meilleur des mondes ?

Amazon sous haute surveillance

Du 14 juillet au 9 septembre, la Commission a donc surveillé de près les agissements de l’entreprise, tout en prenant langue avec les vendeurs. Et ce, afin de s’assurer que les conditions avancées étaient respectées. In fine, plusieurs améliorations s’observent — le mécanisme d’offre secondaire pour la Buy Box, la transparence sur les vendeurs et transporteurs ou encore la protection des données, etc.

Selon les autorités européennes, le constat s’impose : les engagements d’Amazon garantissent que la firme n’exploite pas les données des vendeurs et a mis fin à toute forme de discrimination. La Commission a décidé de rendre ces mesures juridiquement contraignantes, de sorte que les consommateurs d’Europe en profitent pleinement. L’Italie sera cependant exclue des accords, attendu qu’une décision du 30 novembre 2021 avait condamné la société américaine à 1,28 milliard € d’amende. Et ce, pour « domination absolue ».

Durant une période de sept années, Amazon garantit donc qu’il maintiendra, pour les clients Prime, une seconde offre concurrente pour la Buy Box. Les autres points seront assurés durant une période de cinq années — et un expert indépendant contrôlera la mise en œuvre et le respect de ces points.

En cas d’infraction, la Commission européenne imposerait une amende à la hauteur de 10 % du chiffre d’affaires annuel — et ce, sans même avoir à justifier de la violation de règles antitrust. Une astreinte de 5 % du CA quotidien s’ajoutera, pour chaque jour de retard sur la mise en conformité.

Margrethe Vestager, commissaire responsable de la concurrence, exulte : « La décision d’aujourd’hui établit de nouvelles règles sur le comportement d’Amazon et ses activités en Europe. Il ne lui sera plus possible d’abuser de son double rôle [vendeur direct et hébergeur via la marketplace, NdR] avec l’impératif de changer plusieurs de ses pratiques commerciales. »

Et de conclure : « Les détaillants et transporteurs indépendants, qui sont ses concurrents, de même que les consommateurs, bénéficieront de ces changements. Et accéderont à de nouvelles opportunités commerciales et plus de choix de produits. »

